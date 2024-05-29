Ухудшилось состояние парализованного активиста Халилова

29 мая 2024, 00:14

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У содержащегося в Бакинском СИЗО-1 активиста Фамиля Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила жена активиста.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая Бинагадинский райсуд Баку отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест инвалиду первой группы Фамилю Халилову, у которого парализованы обе руки. Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты и оставил арест в силе. 22 мая после отказа Халилова в переводе под домашний арест он объявил голодовку. 24 мая Руководство СИЗО убедило парализованного активиста Фамиля Халилова прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, сообщил адвокат. По его словам, Халилов сообщил, что временно приостановил акцию и если он не будет в ближайшее время освобожден, возобновит голодовку.

Фамиля Халилова задержали 2 мая и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказала супруга активиста.

Супруга активиста Кичикханым Халилова 28 мая встретилась с ним в Бакинском СИЗО-1. "Фамиль пребывает в удрученном состоянии. Мой муж инвалид первой группы, он нуждается в специальном уходе, но в СИЗО таких условий нет. Его поместили в санчасть и за ним смотрят другие заключенные. Но эти люди могут помочь покормить Фамиля, дать ему попить, отвести в туалет. Фамиль благодарен им, но в то же время, он сильно переживает, что доставляет людям хлопоты, - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Но сокамерники не могут помочь в поддержании здоровья Фамиля, отметила супруга активиста. "У него обе руки парализованы. Когда он вставал ходить, мы связывали ему руки сзади, чтобы он держал равновесие и не падал. В сидячем и лежачем состоянии мы развязывали ему руки, чтобы ему немного было комфортно. Я часто мыла его руки, мазала кремом, чтобы поддержать тонус. Сейчас этого никто не делает и вдобавок у Фамиля в СИЗО практически руки всегда связаны, потому что некому с ним возиться – связывать, развязывать руки. И из-за практически полной неподвижности начался некроз в руках. Это признали и врачи СИЗО, однако они ничего не могут поделать. Чтобы предотвратить гангрену, должен быть уход за руками, протирание мазями, кремами, чтобы кровоснабжение не останавливалось", - рассказала Кичикханым Халилова.

По ее словам, Халилов подтвердил, что намерен возобновить голодовку, если его не освободят в ближайшее время.

Адвокат Бахруз Байрамов сказал, что "пока от следственного органа позитивных сигналов по делу Халилова нет". "Защита должна быть уверена, что следствие не будет возражать освобождению Фамиля из-под стражи, чтобы мы подали ходатайство о переводе под домашний арест. В противном случае, нет смысла подавать ходатайство, потому что для Фамиля с ограниченными возможностями передвижения поездка в суд и обратно, да еще в тесном, непроветриваемом автозаке станет дополнительной пыткой. Вопрос его освобождения находится в политической, а не правовой плоскости. Как был инициирован его арест, так и должна быть команда следствию отыграть назад", - сказал Байрамов.

В связи с выходным днем (28 мая в Азербайджане отмечается, как День независимости - прим. «Кавказского узла») представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

6 мая Фамиля Халилова перевели в медсанчасть бакинского СИЗО-1 и назначили сотрудников для ухода за ним. До этого Халилов три дня находился в обычной камере и вынужденно голодал, так как не может обходиться без посторонней помощи, рассказал адвокат. Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан критик властей Азербайджана Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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