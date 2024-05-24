Парализованный азербайджанский активист Халилов приостановил голодовку

24 мая 2024, 17:48

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Руководство СИЗО убедило парализованного активиста Фамиля Халилова прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, сообщил адвокат. По его словам, Халилов сообщил, что временно приостановил акцию и если он не будет в ближайшее время освобожден, возобновит голодовку.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая Бинагадинский райсуд Баку отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест инвалиду первой группы Фамилю Халилову, у которого парализованы обе руки. Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты и оставил арест в силе. 22 мая после отказа Халилова в переводе под домашний арест он объявил голодовку.

Фамиля Халилова задержали 2 мая и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказала супруга активиста.

Фамиль Халилов 24 мая прекратил голодовку после встречи с руководством СИЗО, которое уговорило его возобновить прием пищи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов, посетивший сегодня активиста в Бакинском СИЗО-1.

"В связи с голодовкой Фамиль не мог принимать лекарства. Он должен ежедневно принимать жизненнонеобходимые для него четыре психотропных препарата в связи с его хроническим заболеваниями нервной и мышечной систем. Одно из них необходимо для понижения тонуса, то есть нервной возбудимости. Другое лекарство важно для расслабления мышц. Еще одно лекарство он должен принимать для нормализации сна. Наконец, четвертое необходимо для нормального функционирования пищеварительной системы. Дело в том, что после приема пищи и даже воды у Халилова начинается тошнота и рвота. Во избежание этого он должен принимать специальное лекарство. В общем пока Халилова убедили прекратить голодовку, пообещав "скорое освобождение" из-под стражи", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по его словам, Халилов заявил, что приостанавливает голодовку временно. "Фамиль сказал мне, что если в ближайшее время его требование не удовлетворят, то он возобновит акцию и будет ее продолжать бессрочно. Фамиль отвергает обвинение. И действительно обвинение парализованного человека, инвалида первой группы, абсурдно. Но для него сейчас первоочередным является хотя бы освобождение из-под стражи", - сообщил адвокат.

По его словам, содержание в СИЗО угнетает Халилова. "Он не может обходиться без посторонней помощи и чувствует угрызения совести за то, что причиняет неудобства другим заключенным, которые ухаживают за ним. Он стесняется даже лишний раз попросить у них воды, еще до голодовки мало ел, мало пил воды, чтобы реже ходить в туалет. Содержать человека с такими болезнями под стражей неправомерно, негуманно, это переход всех красных линий человечности", - отметил Байрамов.

По его словам, решение проблемы с освобождением Халилова "не в юридической, а политической плоскости". "Формально мы можем подать новое ходатайство о переводе под домашний арест. Но если не будет гарантий, что его удовлетворят, смысла в подаче ходатайства не будет. Перевозка в суд станет мучением для Фамиля Халилова. Дело в том, что ему тяжело передвигаться. Его даже в здание встреч с адвокатами на машине привозят. Его арест носит политический характер, и освобождение также должно решаться на политическом уровне", - сказал Байрамов.

Другой адвокат Халилова Фахраддин Мехтиев сегодня встретился в Бинагадинском районном управлении полиции со следователем, расследующим дело активиста.

"Мы поговорили со следователем, он выдал мне документ, позволяющий посещать Халилова в СИЗО. Я просил, чтобы следственный орган не препятствовал изменению меры пресечения. Он мне ответил, что следствие скоро завершит свою работу и тогда вновь может быть рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения", - отметил адвокат.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны.

6 мая Фамиля Халилова перевели в медсанчасть бакинского СИЗО-1 и назначили сотрудников для ухода за ним. До этого Халилов три дня находился в обычной камере и вынужденно голодал, так как не может обходиться без посторонней помощи, рассказал адвокат. Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан критик властей Азербайджана Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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