Фамиль Халилов объявил голодовку в изоляторе Баку

23 мая 2024, 22:57

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Парализованный Фамиль Халилов, известный критикой властей Азербайджана и арестованный по делу о наркотиках, с 22 мая проводит в следственном изоляторе голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования, сообщила сегодня супруга активиста. Адвокат пожаловался на недопуск к Халилову.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая Бинагадинский райсуд Баку отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест инвалиду первой группы Фамилю Халилову, у которого парализованы обе руки. Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты и оставил арест в силе.

Фамиля Халилова задержали 2 мая и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказала супруга активиста.

Фамиль Халилов объявил голодовку днем 22 мая после заседания Бакинского апелляционного суда, который не удовлетворил его жалобу на отказ в переводе под домашний арест, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» супруга активиста Кичикханым Халилова.

«Судебное заседание было закрытым. Когда Фамиля выводили из здания суда, он крикнул нам, что начинает голодовку в знак протеста против необоснованного ареста. Мой муж требует освобождения и закрытия этого ложного уголовного дела», - рассказала Халилова.

Сегодня активист позвонил супруге из СИЗО. «Фамиль сказал, что продолжает уже второй день голодовку. Он не ест, только пьет воду, курит сигареты и принимает лекарства», - сообщила жена активиста.

Фамиль Халилов содержится в медицинско-санитарной части СИЗО. «У Фамиля парализованы обе руки, он инвалид первой группы. Он не может обходиться без посторонней помощи. Поэтому его уже через три дня после поступления в СИЗО перевели в санчасть. Сейчас он содержится там вместе с другими заключенными в камере-палате. За ним ухаживают сокамерники. Это доставляет Фамилю дополнительные моральные страдания, потому что ему приходится доставлять хлопоты другим людям», - рассказала Халилова.

Вместе с тем она отметила, что за Халиловым ведется медицинское наблюдение. «Фамиль в санчасти под наблюдением медиков. Ему передают лекарства, которые мы отнесли туда», - сказала Халилова.

По словам жены, активист пока не жаловался на ухудшение состояния в результате голодовки. «Но мы сильно беспокоимся за него. Здоровому человек тяжело без еды, а инвалиду это вообще опасно. Через несколько дней ему может стать очень плохо», - сказала женщина.

Адвокат активиста Бахруз Байрамов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что 22 мая после заседания суда Фамиль Халилов заявил на улице о начале голодовки. «Я надеялся, что он все-таки передумает. Но сегодня он позвонил семье и сказал, что уже второй день голодает. На самом деле, он уже в последние дни мало ел, мало пил, чтобы в течение дня мало ходить в туалет. Ибо ему приходится для этого обращаться за помощью к другим заключенным. Ему и стыдно, и он переживает еще за то, что создает неудобства другим людям», - сказал адвокат.

Сегодня Халилова в СИЗО должен был посетить адвокат Фахраддин Мехтиев, однако ему не дали встречу. «Мне с Фамилем Халиловым не дали встречу. Дело в том, что я только присоединился к защите, и потому должно было быть предоставлено разрешение следователя. Однако вопреки обещаниям следователя прислать в СИЗО факс, это письмо не поступило в ведомство», - сказал адвокат Фахраддин Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла».

На запрос корреспондента «Кавказского узла» в отдел общественных связей пенитенциарной службы Азербайджана о голодовке Халилова пока ответа не поступило.

6 мая Фамиля Халилова перевели в медсанчасть бакинского СИЗО-1 и назначили сотрудников для ухода за ним. До этого Халилов три дня находился в обычной камере и вынужденно голодал, так как не может обходиться без посторонней помощи, рассказал адвокат. Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан критик властей Азербайджана Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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