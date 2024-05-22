Суд в Баку утвердил отказ освободить парализованного Халилова из-под стражи

22 мая 2024, 12:44

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Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты на отказ перевести под домашний арест инвалида первой группы Фамиля Халилова. Парализованный активист назвал пыткой содержание под стражей, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая Бинагадинский райсуд Баку отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест инвалиду первой группы Фамилю Халилову, у которого парализованы обе руки. Защита намерена подать апелляцию на решение суда, чтобы впоследствии обратиться в ЕСПЧ, сообщил адвокат.

Фамиля Халилова задержали 2 мая, он отправлен в СИЗО по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказали его супруга и правозащитник. 10 мая апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Халилова.

Сегодня Бакинский апелляционный суд под председательством Фарида Эюбова не удовлетворил жалобу защиты на отказ в переводе Халилова под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Халилова Бахруз Байрамов.

Таким образом, по его словам, апелляционная инстанция оставила Халилова под стражей, а защита исчерпала внутринациональные механизмы обжалования ареста активиста и теперь обратится в ЕСПЧ.

Фамиль указал, что обвинять его в наркоторговле в то время, как обе его руки парализованы – полнейший абсурд

"Инвалиду первой группы, человеку, у которого парализованы обе руки, уже в который раз отказывают в освобождении из-под стражи. Это не только незаконно, но и противоречит всем нормам гуманности и морали. Сердце просто содрогалось, когда Фамиль выступал в суде. Он сказал, что 17 дней под арестом он испытывает мучения. Из-за того, что у него руки парализованы, он сам даже не может выпить воды. Ему стыдно каждый раз беспокоить других, чтобы они ему помогали. В то же время, Фамиль сказал, что его арестовали из-за того, что он критиковал правительство в социальных сетях. Фамиль указал, что обвинять его в наркоторговле в то время, как обе его руки парализованы – полнейший абсурд. Фамиль расценил содержание его под стражей в таком состоянии как пытку", - рассказал адвокат.

По его словам, Халилов в суде также рассказал, что во время эмиграции в Швеции правительство этой страны полностью оплачивало его лечение и обеспечение лекарствами.

"При решении вопроса с его депортацией, по словам Фамиля, Минздрав Азербайджана обязался взять на себя его лечение и лекарственное обеспечение. Однако в течение 8 месяцев после его возвращения в Азербайджан ему никакой помощи со стороны государства не было оказано", - сказал Байрамов.

В деле нет ни одного достоверного доказательства причастности Халилова к наркоторговле, подчеркнул защитник. Он добавил, что Халилов содержится в санчасти СИЗО, где для оказания ему помощи выделили других заключенных.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы активиста. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Правозащитник начал кампанию в поддержку Халилова

Исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров начал кампанию порицания должностных лиц, причастных к аресту Халилова. Он разместил на своей странице в Facebook* фото прокурора, следователя и судьи, инициировавших и санкционировавших арест активиста.

Общество должно знать таких судей, прокуроров, следователей и оценивать их

"На этом фото прокурор Бинагадинского района, главный советник юстиции Фуад Мамедов. Это он адресовал представление в Бинагадинский районный суд об избрании меры пресечения в виде ареста, политического критика Фамиля Халилова, у которого парализованы обе руки. Ранее я уже публиковал посты о следователя Бинагадинского районного управления полиции, майоре полиции по имени Шовгу (фамилию пока не смог уточнить), который представил ходатайство об аресте Халилова, и судье Бинагадинского районного суда Вюсале Тагиеве, вынесшем незаконное решение об аресте Халилова. Общество должно знать таких судей, прокуроров, следователей и оценивать их", - написал Сафаров, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В прокуратуре, полиции и суде Бинагадинского района отказались прокомментировать заявления правозащитника, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 6 мая Фамиля Халилова перевели в медсанчасть бакинского СИЗО-1 и назначили сотрудников для ухода за ним. До этого Халилов три дня находился в обычной камере и вынужденно голодал, так как он не может обходиться без посторонней помощи, рассказал адвокат.

Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан критик властей Азербайджана Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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