Парализованному активисту Халилову отказано в переводе под домашний арест

15 мая 2024, 01:16

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Суд в Баку отказал в переводе парализованному активисту Фамилю Халилову в переводе под домашний арест. Защита намерена подать апелляцию на решение суда, чтобы впоследствии обратиться в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая инвалида первой группы Фамиля Халилова, у которого парализованы руки, перевели в медсанчасть бакинского СИЗО-1 и назначили сотрудников для ухода за ним. До этого Халилов три дня находился в обычной камере и вынужденно голодал, так как он не может обходиться без посторонней помощи. Суд 10 мая отклонил жалобу защиты на арест Халилова, при этом близкие и адвокат сообщили об ухудшении его состояния.

Фамиля Халилова задержали 2 мая и поместили в СИЗО по обвинению в торговле наркотиками. Защита обжаловала арест. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказали его супруга и правозащитник.

Бинагадинский районный суд в Баку 14 мая рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения Халилову с содержания под стражей на домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Бахруз Байрамов.

"Мы довели до сведения суда, что в деле нет даже первичных достоверных доказательств вины Фамиля Халилова. Кроме того, мы обратили внимание на полную физическую неспособность этого человека совершить вменяемое ему преступление – торговлю наркотиками. У Фамиля обе руки парализованы. Чтобы ходить, ему надо связывать обе руки сзади, чтобы поддерживать равновесие тела, иначе Халилов упадет. Фамиль сегодня в суде, обращаясь к присутствующим сказал: "Хотел бы посмотреть на вас, хотя бы в течение часа продержаться со связанными руками". Отвергая обвинение, он задался риторическим вопросом: "Как же я без функционирующих рук, торговал наркотиками, ртом что ли?" - рассказал адвокат Байрамов.

По словам защитника, Халилов все еще находится в санчасти СИЗО, поскольку он не может обходиться без посторонней помощи. "Его поместили в санчасть и за ним закрепили других заключенных, чтобы они посменно за ним ухаживали. Я спросил у судьи, неужели так важно человека в таком состоянии содержать под стражей, причинять ему моральные и физические страдания, создавать проблемы другим людям? Ведь он переживает за то, что доставляет хлопоты другим людям. Судья ничего не сказала, просто не удовлетворила ходатайство", - пояснил Байрамов.

Адвокат убежден, что Халилова преследуют за критику правительства в социальных сетях. "Очевидно, что это уголовное дело – наказание Халилову за его деятельность в социальных сетях. Если это было бы не так, его по крайней мере не подвергли бы предварительному заключению. Арест – самая крайняя мере пресечения, и инвалидность является серьезным основанием, чтобы обвиняемого не отправлять под стражу, но к Халилову проявляют какую-то необъяснимую жестокость", - отметил он.

Байрамов добавил, что защита подаст апелляцию на решение суда. "Если наша жалоба не будет удовлетворена, мы, исчерпав внутринациональные механизмы оспаривания ареста, обратимся в ЕСПЧ", - сказал Байрамов.

Сотрудник Бинагадинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ходатайство защиты Халилова о переводе активиста под домашний арест отклонено. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX, Azerbaijani Exiled Civic Coalition), представленная Институтом по правам человека (ИПЧ) и Институтом свободы и безопасности репортеров (ИСБР), ранее расценила арест Фамиля Халилова как "очередной вопиющий пример несправедливого и политически мотивированного преследования в рамках масштабной репрессивной кампании властей против представителей гражданского общества”. Правозащитники уверены, что "ярость властей по отношению к Халилову обусловлена его активностью в социальных сетях”: они указали, что на платформе TikTok ролики Халилова "набирали тысячи просмотров". После его задержания силовики, получив доступ к телефону активиста, удалили из его аккаунта все материалы.

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