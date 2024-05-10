Суд оставил парализованного азербайджанского активиста под стражей

10 мая 2024, 16:38

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Апелляционный суд отказался освободить парализованного критика властей Азербайджана Фамиля Халилова. Адвокат и супруга сообщили об ухудшении состояния Халилова.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая инвалида первой группы Фамиля Халилова, у которого парализованы руки, перевели в медсанчасть бакинского СИЗО-1 и назначили сотрудников для ухода за ним. До этого Халилов три дня находился в обычной камере и вынужденно голодал, так как он не может обходиться без посторонней помощи, рассказал адвокат.

Фамиля Халилова задержали 2 мая, он отправлен в СИЗО по обвинению в торговле наркотиками. Защита обжаловала арест. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказали его супруга и правозащитник.

10 мая в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на арест Халилова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов.

"Халилов участвовал в заседании. Конвоиры его с трудом доставили в суд, потому что Фамилю Халилову сложно самостоятельно ходить. Хотя парализованы у него руки, но ему сложно поддерживать равновесие и поэтому трудно и ходить. Арест сильно повлиял на его здоровье. Он не может обходиться без помощи. Дома за ним смотрели жена, сестра. То, что он вынужден пользоваться помощью посторонних людей, угнетает его. От стресса в суде он даже не мог нормально говорить. Речь у него сбивалась. Очевидно, что человек с таким состоянием здоровья не может заниматься наркоторговлей. И тем более нельзя такого человека содержать под стражей. Однако судья только пожал плечами, он отклонил жалобу и рекомендовал подать ходатайство о переводе под домашний арест. Об этом праве, мы и без его совета знаем", - рассказал Байрамов.

Он отметил, что Халилов продолжает содержаться в санчасти. "Фамиль под наблюдением медиков, а для ухода за ним определили других заключенных", - сказал адвокат.

Супруга Халилова обеспокоена его состоянием. "Мы с ним в последний раз говорили по телефону 8 мая. Фамилю было очень плохо. От отчаяния он заплакал. Фамиль привязан к нам, к своей семье, детям. Несмотря на то, что у него руки парализованы, он заботился о детях, занимался воспитанием, развитием их. Он старался быть полезным людям, пальцами ног писал на компьютере, поднимал социальные проблемы людей, требовал выплаты детских социальных пособий", - рассказала жена активиста Кичикханым Халилова.

По ее словам, семья 8 лет в поисках убежища жила в Швеции и все это время получала пособия от государства.

"Шведское государство даже оказывало медицинскую помощь Фамилю. Ему раз в три месяца делали уколы для поддержания в нормальном состоянии тонуса мыщц, благодаря чем ему становилось на некоторое время лучше. Специальный прибор определял, в какую часть надо вводить это лекарство и туда ему делали уколы. В Азербайджане в этом было отказано. Мы обращались в Минздрав, но они отослали нас в Объединенное управление территориальными медицинскими подразделениями. Там нам сказали, что это лекарство не входит в пакет медицинского страхования. Нам посоветовали обратиться в частные клиники, а там эта услуга стоит 6 тысяч манатов (3,6 тысячи долларов). Таких денег у нас просто нет", - сказала К.Халилова.

По ее словам, весь бюджет их семьи с мужем и тремя малолетними детьми состоит из 570 манат. "Фамиль как инвалид первой группы ежемесячно получает пенсию в размере 470 манат (285 долларов) и мне платят пособие в размере 100 манатов (60 долларов) по уходу за ним", - сказала женщина.

Заместитель председателя Объединения врачей Азербайджана Айдын Алиев в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил, что однозначно комментировать ситуацию с обеспечением Халилова нужным лекарством не может поскольку не владеет информацией.

"Но могу сказать, что в Азербайджане за государственный счет нуждающимся выдается очень мало лекарств. К сожалению, это касается также онкологических и неврологических больных, которые в особенности нуждаются в дорогостоящих лекарствах. Больные этих категорий получают очень малый ассортимент лекарств, главным образом, недорогих. Болезнь Халилова относится к неврологическим и государство выделяет мало средств на лекарственное обеспечение этой категории. Хотя Азербайджан небедное государство и в состоянии оказывать малоимущим гражданам помощь в лечении, но о больных людях правительство заботится очень мало. Даже после введения обязательного медицинского страхования больные, нуждающиеся в специфической помощи, не получают ее", - отметил Алиев.

В Бакинском апелляционном суде подтвердили,что суд отказался удовлетворить жалобу на арест Халилова. В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на арест Халилова решением суда и продолжение следствия.

Напомним, Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX, Azerbaijani Exiled Civic Coalition) выступила с заявлением в связи с арестом Фамиля Халилова. AZEX расценила арест Халилова как "очередной вопиющий пример несправедливого и политически мотивированного преследования в рамках масштабной репрессивной кампании властей против представителей гражданского общества в преддверии Климатической конференции COP-29, в результате которой десятки известных журналистов и правозащитников были арестованы, а общее число политических заключенных достигло 300 человек", говорится в заявлении организации, поступившем сегодня корреспонденту "Кавказского узла". Коалиция призвала освободить Халилова и других активистов и журналистов.

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