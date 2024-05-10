Азербайджанские политэмигранты выступили в поддержку Фамиля Халилова

10 мая 2024, 12:05

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Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан критик властей Азербайджана Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

Как писал "Кавказский узел", 6 мая инвалида первой группы Фамиля Халилова, у которого парализованы руки, перевели в медсанчасть бакинского СИЗО-1 и назначили сотрудников для ухода за ним. До этого Халилов три дня находился в обычной камере и вынужденно голодал, так как не может обходиться без посторонней помощи, рассказал адвокат.

Фамиля Халилова задержали 2 мая, он отправлен в СИЗО по обвинению в торговле наркотиками. Защита обжаловала арест. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказали его супруга и правозащитник.

Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX, Azerbaijani Exiled Civic Coalition), представленная Институтом по правам человека (ИПЧ) и Институтом свободы и безопасности репортеров (ИСБР), выступила с заявлением в связи с арестом Фамиля Халилова.

AZEX расценила арест Халилова как «очередной вопиющий пример несправедливого и политически мотивированного преследования в рамках масштабной репрессивной кампании властей против представителей гражданского общества в преддверии Климатической конференции COP-29, в результате которой десятки известных журналистов и правозащитников были арестованы, а общее число политических заключенных достигло 300 человек», говорится в заявлении организации, поступившем сегодня корреспонденту «Кавказского узла».

Коалиция AZEX учреждена в январе 2024 года в Швейцарии, где базируются ИСБР и ИПЧ, многие члены которых были вынуждены покинуть Азербайджан.

"Против Халилова, который постоянно нуждается в помощи третьих лиц из-за паралича обеих рук, 2 мая текущего года была организована ничем не оправданная полицейская операция, в результате которой в дом, где правозащитник проживал вместе с супругой и тремя малолетними детьми, вторглись около 50 полицейских. В ходе обыска полицейские подбросили в шкаф на кухне небольшой пакет с белым порошкообразным веществом, после чего задержали Халилова, его супругу и детей, доставив их в полицейский участок. В течении нескольких часов в полицейском участке самого Халилова подвергли пыткам, требуя от него разблокировать свой смартфон и ноутбук, которые полицейские изъяли в ходе рейда", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член коалиции, директор ИСБР Эмин Гусейнов.

По его словам, «видя, что Халилов отказывается разблокировать свои девайс, полицейские стали давить на его двух малолетних дочерей». «Вначале полицейские отвели в отдельную комнату 11-летнюю дочь правозащитника […] и без присутствия родителей или адвокатов на протяжении 20 минут оказывали на нее психологическое давление, требуя от нее разблокировать телефон и компьютер отца. Получив отказ от 11-летнего ребенка, полицейские устроили то же самое с 8-летней дочерью [Халилова], которая, поддавшись психологическому давлению, разблокировала смартфон отца", - рассказал Гусейнов.

Жену Фамиля, Кичикханум Халилову, также подвергли моральному давлению и оскорблениям, требуя от нее разблокировать компьютер супруга, отметил правозащитник. "В ходе допроса полицейские спрашивали у супруги правозащитника, кто ему помогает писать критические антиправительственные посты в социальных сетях, учитывая, что у Фамиля Халилова полностью недееспособны обе руки. Получив в ответ объяснения, что правозащитник сам может управлять компьютером и смартфоном с помощью пальцев ног и кончиком носа, полицейские спустя пару часов после задержания отпустили жену и детей правозащитника, потребовав от нее не общаться с журналистами и никому не рассказывать об обстоятельствах задержания Фамиля Халилова", - сообщил директор ИСБР.

AZEX считает, что «ярость властей по отношению к Халилову обусловлена его активностью в социальных сетях: особенно на платформе TikTok, где ролики Халилова набирали тысячи просмотров», и поэтому, получив доступ к смартфону Халилова, "полиция удалила все его посты и материалы в TikTok".

«В своих постах правозащитник поднимал проблемы, связанные с нарушением социально-экономических и политических прав людей с ограниченными возможностями, детей, стариков и женщин. Фамиль Халилов активно поднимал вопросы о недостатках системы здравоохранения и социального обеспечения, а также загрязнения окружающей среды в Азербайджане», - отметил Гусейнов.

В 2015 году из-за опасений за свою жизнь Халилов был вынужден уехать в Швецию, но миграционные органы Швеции, "ошибочно посчитав, что Фамилю Халилову в Азербайджане ничего не угрожает, отказали ему в статусе беженца и насильно депортировали вместе с женой и детьми в июле 2023 года обратно в Азербайджан", говорится в заявлении правозащитной коалиции.

AZEX призвала власти Швеции «начать срочные консультации с властями Азербайджана, с целью содействия в освобождении Фамиля Халилова и оказания помощи членам его семьи».

Коалиция также потребовала от властей Азербайджана немедленно освободить Фамиля Халилова и прекратить его преследование, а также освободить "всех представителей гражданского общества и независимых СМИ", арестованных за последние месяцы, включая правозащитника Анара Мамедли.

"Политически мотивированный арест Анара Маммедли обусловлен его работой по выявлению фальсификаций на прошедших внеочередных президентских выборах и ожидаемых в ближайшие два месяца внеочередных парламентских выборах, которые власти решили провести до конференции ООН по изменению климата - COP-29", - заявила AZEX.

Кроме того, коалиция обратилась к членам ООН с призывом потребовать от Азербайджана полностью обеспечить свободу собраний, объединения и выражения в преддверии COP-29, а также обеспечить безопасные условия и возможности для представителей местного и международного гражданского общества и СМИ.

AZEX также потребовала от властей Азербайджана «незамедлительно отменить репрессивные законы, принятые за последние годы для ограничения функционирования институтов гражданского общества, независимых СМИ и политических партий».

Судьба Халилова должна быть предметом дипломатических переговоров между Евросоюзом, включая Швецию, и Азербайджаном, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Согласно условиям соглашения о реадмиссии между ЕС и Азербайджаном, возвращаемым в страну лицам не должно грозить уголовное или иное преследование из-за их политических взглядов и высказываний. К сожалению, на практике власти Азербайджана не соблюдают эти обязательства. Ранее имели место факты арестов активистов, высылаемых из ФРГ. На сегодняшний день пятеро из них – Муталлим Оруджев, Малик Рзаев, Пюнхан Керимли, Джафар Мирзоев и Самир Ашуров содержатся в тюрьмах, отбывая наказания по сфабрикованным обвинениям. К сожалению, правительство Германии и ЕС не обеспечили гарантий защиты их от необоснованного преследования", - сказал Гасанов в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

Напомним, оппозиционер Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, был обвинен в незаконном обороте наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по аналогичному обвинению.

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