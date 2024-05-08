Правозащитнику Мамедли отказано в освобождении из-под стражи

08 мая 2024, 14:21

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Суд в Баку вопреки доводам защиты отказался перевести под домашний арест правозащитника Анара Мамедли, обвиненного в контрабанде. Международное объединение правозащитников призвало власти Азербайджана освободить Мамедли.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в Баку был задержан руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. 30 апреля он был обвинен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media и заключен под стражу. 6 мая апелляционный суд оставил в силе арест Мамедли, проигнорировав доводы о необоснованности ареста и допущенных нарушениях, сообщил адвокат.

С ноября 2023 года было арестовано несколько журналистов независимых СМИ. В частности, были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media, они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Сегодня Хатаинский райсуд Баку рассмотрел ходатайство защиты о переводе Анара Мамедли под домашний арест, сообщил его адвокат Эльмар Сулейманов.

"Мы обратили внимание суда на то, что материальных и процессуальных оснований для ареста Анара Мамедли нет. Ибо первичных достоверных доказательств его причастности к контрабанде иностранной валюты нет. С другой стороны, если даже обвинение имело бы под собой правовые основания, то нет никакой необходимости заключать его под стражу. Он имеет в Баку постоянное место жительства, правозащитник, известный человек в обществе, дорожащий своей репутацией, и потому у него нет намерения скрываться от следствия. Чтобы подвергать обвиняемого предварительному заключению, у следствия должны быть веские основания утверждать, что он может скрыться. Но в данном случае этого нет", - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Кроме того, защита указала, что у Мамедли на попечении малолетний ребенок и пожилые родители с проблемами со здоровьем. "К сожалению, суд не внял доводам защиты и оставил ходатайство без удовлетворения. Мы подадим апелляцию на это решение", - отметил защитник.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что ходатайство защиты Мамедли было отклонено. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

С 2002 года в Азербайджане работал Центр мониторинга выборов, он был зарегистрирован только 1 февраля 2008 года, но уже в мае того же года суд по требованию Минюста отменил регистрацию. В 2016 году ЕСПЧ коммуницировал жалобы 25 общественных объединений Азербайджана, которые попросили признать незаконными отказы в регистрации. Среди них были "Центр мониторинга выборов" и ЦМВОД, учредители которых – бывшие политзаключенные Анар Мамедли и Башир Сулейманлы. В январе 2023 года ЕСПЧ признал неправомерным отказ властей Азербайджана регистрировать ЦМВОД, назначив компенсацию ее учредителям.

Международная "Обсерватория по защите правозащитников" - совместный проект Всемирной организации против пыток (OMCT) и Международной федерации прав человека (FIDH) призвала освободить Анара Мамедли.

В заявлении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла", содержится призыв к властям Азербайджана снять все обвинения с Анара Мамедли, прекратить преследование активистов и безоговорочно освободить всех политзаключенных, а также "уважать и защищать" права независимого гражданского общества и средств массовой информации.

Обращение подписали 30 неправительственных организаций, входящих в это объединение. Также они призвали ООН, Совет Европы и институты ЕС использовать проведение предстоящей климатической конференции COP29 в Баку для воздействия на власти Азербайджана с целью остановить преследование критиков.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Напомним, 18 апреля в Азербайджане был задержан руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев. Его задержание также было проведено после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами Abzas Media и Toplum TV. 19 апреля Алиеву было предъявлено обвинение в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Суд заключил его под стражу.

Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

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