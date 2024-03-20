Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

20 марта 2024, 17:41

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В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Правозащитники сообщили о 288 именах, внесенных в список. Наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца.

18 марта 2024 года ССПЗА обновил список политзаключенных. Он увеличился на 43 имени – до 288. В предыдущем списке политзаключенных, опубликованном союзом "За свободу политзаключенным в Азербайджане" (ССПЗА) 1 декабря 2023 года, насчитывалось 254 человека. В него были добавлены имена 19 журналистов, оппозиционеров и религиозных активистов .

По заявлению одного из составителей списка ССПЗА Эльшана Гасанова, период новой волны репрессий совпал с избирательной кампанией внеочередных президентских выборов, сами выборами 7 февраля и поствыборный период, – отметил он. По его словам, новый виток репрессий последовал в начале марта 2024 года, когда были арестованы сотрудники интернет-телевидения Toplum TV и его партнерской организации "Институт демократических инициатив".

Журналисты и оппозиционеры пополнили список политзеков

288 политзаключенных классифицированы союзом "За свободу политзаключенным в Азербайджане" (ССПЗА) по восьми группам – "Журналисты и блогеры", "Члены оппозиционных партий и движений", "Верующие", "Правозащитники", "Осужденные по Гянджинскому делу", "Депортированные из Германии политэмигранты", фигуранты "Осужденные по Тертерскому делу", “Пожизненно осужденные” .

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справках "Кавказского узла" “Чем не угодил Abzas Media властям Азербайджана” и "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В группе "Журналисты и блогеры" общее число достигло 20. В ней появились девять новых имен: Теймур Керимов (Kanal-11), Ибрагим Гумбатов (Azerinfo.az), Аршад Ибрагимов (Dunyaninsesi.az), Хафиз Бабалы (ИА Turan), Шамо Эминов (ТВ Kanal-13), Эльнара Гасымова (Abzas Media), Арзу Саядоглу (Маммадов) (YouTube-канала Arzu Sayadoğlu, руководитель "Движения службы народу" ), Алескер Мамедли (Toplum TV) и Мушвиг Джаббар (Toplum TV).

В группе "Члены оппозиционных партий и общественных организаций" число политзаключенных выросло на девять человек, до 22. В список по этой категории включены Эльнур Гасанов (ПНФА), общественные активисты Ильхамиз Гулиев и Мохйаддин Оруджев, Тофиг Ягублу ("Мусават" и Координационный центр Национального Совета демократических сил Азербайджана), Акиф Гурбанов и Руслан Иззетли (Институт демократических инициатив (ИДИ) и "Платформа III Республики"), Али Зейнал, Рамиль Бабаев и Илькин Амрахов (ИДИ).

О созданной в декабре 2023 года общественно-политической структуре "Платформа III Республики" можно прочитать в справке "Кавказского узла".

Самая большая категория – "Верующие", она выросла на 25 имен, в ней стало 208 человек. По словам Гасанова, задержания верующих-шиитов пропаганда представляет как "продолжение разоблачения агентов Ирана", а обвинения выдвигаются по наркотикам. “Против задержанных свидетельствуют только сами полицейские и находящиеся у них в сотрудничестве "штатные" понятые", - отметил правозащитник. О темпах роста этой группы говорит тот факт, что в списке. опубликованном в июле 2023 года было 147 имен .

В категории “Правозащитники” два человека – Талех Хасмамедов и Раиль Аббасов.

В группе “Осужденных по Гянджинскому делу" остались 13 человек. Девять фигурантов выбыли из списка, так как истекли их сроки заключения.

Пять человек в группе "Депортированные из Германии политэмигранты": Пюнхан Керимли, Джафар Мирзоев, Малик Рзаев, Муталлим Оруджев и Самир Ашуров.

В группе "Осужденные по Тертерскому делу" остаются семь человек.

Среди пожизненно осужденных – 11 человек.

Наказание и устрашение

В декабре 2023 года соавтор списка, директор Института мира и демократии Лейла Юнус отмечала, что советская практика преследования инакомыслящих возобновилась в 1993 году.

"Когда к власти в республике вернулся бывший коммунистический лидер, генерал КГБ Гейдар Алиев. Власти периодически освобождают одних и сажают новых. Некоторые попадают в тюрьмы по второму, а то и по третьему кругу. Цель этой политики - наказание критиков власти и устрашение остальных протестно настроенных людей", - сказала Юнус "Кавказскому узлу".