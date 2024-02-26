Азербайджанский активист Оруджев пожаловался на недостаточную медпомощь в СИЗО

26 февраля 2024, 14:02

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Активист Мохйаддин Оруджев, арестованный в Азербайджане по обвинению в обороте наркотиков, пожаловался на отсутствие эффективной медицинской помощи. У активиста усилились боли в почках, но просьбы о его госпитализации оставлены без внимания, сообщили мать и адвокат арестованного.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2023 года активист Мохйаддин Оруджев был арестован на четыре месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Ранее, после административного ареста, Оруджев заявил о физическом и психологическом насилии со стороны силовиков.

В октябре 2023 года Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к Оруджеву объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, сообщил брат арестованного.

У Мохйаддина Оруджева, который содержится в СИЗО-3 в поселке Шувелан (пригород Баку), усилились боли в почках, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» мать активиста Тарана Оруджева.

"Когда Мохйаддина арестовали на 30 суток в октябре прошлого года, после задержания его длительное время в отделении полиции содержали во дворе, подвергали побоям. Тогда и возникли у него проблемы с почками. В пункте содержания его не обследовали, не лечили, а давали только обезболивающие лекарства. После освобождения Мохйаддин стал получать лечение, но в связи с новым арестом оно было прервано", - рассказала она.

По словам матери Оруджева, сейчас его снова не обследуют. "Дают только обезболивающие лекарства, но препараты только на время ослабляют боль. Он сам, его адвокат и мы неоднократно обращались с просьбой перевести его в лечебное учреждение пенитенциарной службы, чтобы его обследовали, лечили. Но никакого результата нет", - отметила Тарана Оруджева.

Она отметила, что сын также жалуется на условия содержания. "В камере, рассчитанной на 5 мест, содержат 18 человек. Они по очереди спят. Такие условия еще более негативно влияют на состояние здоровье моего сына", - сказала мать активиста.

Адвокат Оруджева Назим Мусаев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" наличие у активиста проблем со здоровьем. По его словам, защита уже обращалась официально для госпитализации активиста в лечебное учреждение пенитенциарной службы, однако пока никаких мер не принято.

После ареста Мохйаддин Оруджев обратился в конфедерацию профсоюзов «Рабочая платформа» с просьбой о приеме его в эту структуру, сказал корреспонденту «Кавказского узла» член правления «Рабочей платформы» Самир Султанов.

"Мы рассмотрели обращение Мохйаддина и приняли решение принять в нашу организацию, поскольку знаем его как человека с активной гражданской позицией. Он и на предприятии, где работал, выступал в защиту трудовых работников", - сообщил он.

Представители пенитенциарной службы оказались недоступными для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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