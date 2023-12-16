16 декабря 2023, 05:53

Азербайджанский активист арестован на четыре месяца

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Активист Мохйаддин Оруджев арестован на четыре месяца, он обвиняется в незаконном обороте наркотиков. В октябре он был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам, после чего заявил о физическом и психологическом давлении. Уголовное дело против Оруджева связано с его заявлениями, заявил правозащитник Руфат Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку арестовал на 30 суток Мохйаддина Оруджева, признав его виновным в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к Оруджеву объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, сообщил брат арестованного.

Активист Мохйаддин (Махъяддин) Оруджев 15 декабря арестован на четыре месяца в Азербайджане. Против него возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 УК Азербайджана, по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы, информирует JAMnews.

Оруджев не выходил на связь с родными с 13 декабря, спустя сутки стало известно, что он задержан полицией.

Активист сообщил журналистам после того, как отбыл административный арест в октябре-ноябре, что подвергался физическому и психологическому насилия со стороны силовиков. По словам соучредителя правозащитной организации "Линия защиты" Руфата Сафарова, из-за этих заявлений его теперь преследуют.

Напомним также, что 10 декабря во Всемирный день прав человека группа правозащитников, активистов, адвокатов и представителей медиа 10 декабря  обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с призывом освободить политзаключенных.

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Примечание:

"Суд в Азербайджане досрочно снял условное наказание с журналиста", "Правозащитники сочли необоснованным отказ МВД выдать Керимли загранпаспорт", "Защита назвала необъективным суд над азербайджанским журналистом Оруджевым".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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