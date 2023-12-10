Активисты призвали Алиева освободить политзаключенных

10 декабря 2023, 21:58

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Группа правозащитников, активистов, адвокатов и представителей медиа 10 декабря во Всемирный день прав человека обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с призывом освободить политзаключенных.

Обращение было принято на онлайн-встрече, организованной общественным «Комитетом солидарности во имя справедливости», сообщило информагентство Turan.

Авторы петиции приветствовали успешную политику президента по освобождению Карабаха. Вместе с тем, отмечено в обращении, азербайджанских народ ожидает от президента успешных реформ также в сфере обеспечения прав и свобод человека, социальной сфере.

При этом некоторые события в стране негативно влияют на международный имидж страны. Это, отмечается в обращении, используются некоторыми силами за рубежом для дискредитации Азербайджана в международном общественном мнении. Злоупотребление правоохранительными и судебными органами в ряде вопросов полномочиями, использование ими законов в личных интересах создают для страны серьезные проблемы.

В частности, в последнее время по необоснованным обвинениям были арестованы ряд общественно-политических деятелей, представителей медиа.

Авторы обращения указывают на дела руководителей youtube-каналов Xural TV и Səda TV - Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова, руководителя сайта demokratik.az Османа Рзаева (Нариманоглу), видеоблогера Ильхама Асланоглу, руководителя Интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева, правозащитника Бахтияра Гаджиева, профессора экономики Губада Ибадоглу, бывшего депутата Назима Бейдемирли, профсоюзного активиста Афияддина Мамедова, блогера Руслана Вахабова, сотрудников Интернет-издания Abzas media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой, Мохаммеда Кекалова.

Кому посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Авторы обращения полагают, что принятие главой государства накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и президентских выборов гуманного шага по решению проблемы политзаключенных не только предотвратило бы политические провокации против Азербайджана, но в целом благоприятно повлияло бы на международный имидж страны. В этой связи в обращении содержится просьба к главе государства, используя свои полномочия, оказать содействие в освобождении указанных лиц.

Обращение подписали правозащитники Новелла Джафыароглу, Саида Годжаманлы, Арзу Абдуллаева, Мирвари Гахраманлы, Саадат Бананъярлы, Диляра Эфендиева, Гилал Мамедов, журналисты Мехман Алиев, Малахат Зейналлы, адвокаты Зибейда Садыгова и Расул Джфаров, активисты Мехрибан Зейналова и Шахла Исмаил.

Напомним, 1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него 254 человека.

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