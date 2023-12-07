Ильхам Алиев, фото: пресс-служба президента Азербайджана, president.az

07 декабря 2023, 11:25

Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов.

"Руководствуясь частью I статьи 101 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии со статьей 179 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики", Алиев постановил "объявить внеочередные выборы Президента Азербайджанской Республики".

Центральной избирательной комиссии предписано обеспечить проведение выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики, говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

В документе не поясняется политическая необходимость проведения внеочередных выборов и лишь содержится ссылка на статью 179 Избирательного кодекса, которая предусматривает проведение таких выборов.

Очередные выборы в республике должны были состояться в 2025 году. Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года.

Впервые Ильхам Алиев занял должность президента в 2003 году. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей, говорится в его биографии, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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