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21:09, 28 мая 2025

МИД России прокомментировало передачу Баку Захиреддина Ибрагимова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Доставленный в Азербайджан председатель комитета по защите прав этнических меньшинств Захиреддин Ибрагимов был ранее лишен российского гражданства, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Как писал "Кавказский узел", в Баку арестован гражданин России Захиреддин Ибрагимов, которого силовики считают участником антиазербайджанских выступлений в Ереване. Согласно публикации АПА, Ибрагимов, называвший себя председателем Комитета по защите прав этнических меньшинств в Азербайджане, проживал в Екатеринбурге и "на протяжении многих лет выступал против Азербайджана" на мероприятиях, организованных в Ереване.

Председатель комитета по защите прав этнических меньшинств и сторонник автономии талышского народа Захиреддин Ибрагимов был выдан по запросу властей страны, пишет сегодня "Лента.ру" со ссылкой на МИД России.

В ведомстве заявили, что российское законодательство не предусматривает экстрадицию граждан из страны.

"В свое время Ибрагимов был лишен российского гражданства за совершение противоправных действий", - отметили в МИД.

"Кавказский узел" писал, что аналогичным образом в июле 2024 года стало известно о деле этнографа Игбала Абилова. Тогда сразу несколько провластных СМИ Азербайджана опубликовали одинаковое сообщение без указания источника. В нем говорилось, что Абилов задержан "в результате специальных оперативных мероприятий" СГБ.

Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу родственника, после чего был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. В мае 2025 года суд приговорил его к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене.

Близкие ученого назвали истинной причиной уголовного дела его исследования талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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