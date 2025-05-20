Игбал Абилов приговорен к 18 годам лишения свободы

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Суд в Азербайджане приговорил талышского исследователя Игбала Абилова к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене. Обвинение было построено на субъективных предположениях, заявила защита, заявив о намерении обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. Процесс проходит в закрытом режиме. 4 апреля выступая перед судом Абилов отверг обвинения и заявил, что осуществлял исключительно научную деятельность. 2 мая прокурор предложил приговорить Абилова к 19 годам лишения свободы.

Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Абилова. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы, говорится в заявлении общественного Комитета защиты прав Абилова.

Этот приговор является наказанием «науки, свободного слова и этнической идентичности», считают авторы заявления. Они подчеркивают, что Абилов не участвовал в никакой политической деятельности и его единственным «преступлением» является проведение объективных, совестливых исследований и защита «культурного наследия» своего народа.

Адвокат Абилова Фариз Намазлы сказал корреспонденту "Кавказского узла", что вина исследователя по всем пунктам обвинения не была доказана.

"Игбал Абилов - ученый, интеллектуал, творческая личность. Достоверных доказательств его вины не было представлено. Обвинение было построено на субъективных предположениях и интерпретациях", - сказал Намазлы.

По его словам, защита считает приговор неправомерным, суровым и намерена обжаловать его в апелляционном суде.

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о приговоре Абилову.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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