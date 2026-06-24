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15:55, 24 июня 2026

Армянские политологи назвали интересантов публикации фейка о разрушении символа Карабаха

Фотография, на основании которой пользователи утверждают, что азербайджанские силы с применением строительной техники разрушают памятник "Мы - наши горы". Фото: https://civilnet.am/hy/news/1012657

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальный Баку и армянская оппозиция извлекли свои политические бонусы из не подтверждённой фактами публикации о сносе азербайджанцами памятника "Мы - наши горы" в Степанакерте.

Как информировал "Кавказский узел", 22 июня в офисе омбудсмена культурного наследия и Агентстве развития культуры и туризма Нагорного Карабаха заявили, что информация о сносе азербайджанцами памятника "Мы – наши горы" в Степанакерте не подтверждена. Изображение, на котором показан процесс сноса, сгенерировано при помощи искусственного интеллекта.

Политолог Елена Охикян считает, что этот фейк является примером гибридной войны Азербайджана. "Перед нами классический элемент азербайджанской гибридной войны. Во-первых, это зондаж почвы и реакция мира. Это классическая разведка боем в инфополе. Им важно увидеть, поднимется ли международный скандал, отреагируют ли ЮНЕСКО, Европарламент, крупные СМИ? Если реакция будет вялой, это развяжет им руки для реальных действий в будущем", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Во-вторых, по ее мнению, это нанесение очередного психологической войны. «Показывая якобы снос памятника, Баку пытается нанести карабахцам, пережившим трагедию исхода, психологический удар. Цель — внушить: все, что вам было дорого, уничтожено, возвращаться некуда», - отметила она.

Политолог Левон Ширинян счел что фейк был использован определенными кругами внутри Армении. «Как только картинка попала в армянский сегмент, ее моментально подхватили, и у этих людей были свои вполне прагматичные интересы. Внутренняя повестка в Армении раскалена до предела. Определенным оппозиционным силам и радикальным активистам этот инфоповод был выгоден, чтобы лишний раз набрать политические очки. Под лозунгом "власть ничего не может защитить" они искусственно раздували панику, конвертируя национальную трагедию в радикализацию протестных настроений", - сказал он. 

По его словам, фейк был широко распространен из-за «безответственности СМИ и телеграм-каналов». "Страх, гнев и шок приносят миллионные просмотры. Они опубликовали этот фейк без малейшей проверки просто ради лайков и трафика. Когда армянское общество массово тиражирует ложь, которую затем легко опровергают международные фактчекеры, мы попадаем в ловушку. Когда Азербайджан реально будет уничтожать наши памятники, Баку просто скажет мировому сообществу, что армяне опять все сгенерировали в нейросетях", - отметил Ширинян.

Обсуждение фейка породило споры пользователей из Армении и Азербайджана

Пост о том, что в соцсетях распространилась фотография, на основании которой пользователи утверждают, что азербайджанские силы с применением строительной техники разрушают один из главных символов Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), был опубликован 23 июня на странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписано около 162 тысяч пользователей. На 15.00 мск 24 июня эта запись набрала 67 отметок с реакцией пользователей и 140 комментариев. Часть их авторов, позиционирующая себя как жители Азербайджана, выступила за демонтаж памятника.

"Не переживайте, снесём обязательно", – написал Huseyn Huseynzade.

"Снесём всё равно. Это нам не нужно, ценности исторической оно для нас не имеет", – заявила Husniyya Babayeva.

"Во-первых, Ханкенди, во-вторых жаль, что фейк", – заявила Sevil Ismayilova. "Мы сами решим, что сносить, а что оставить", – написал Ehtibar Hesenov.

Нагорно-Карабахская республика (Арцах) – непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости, а в сентябре 2023 года – о прекращении своего существования, говорится в справке "Кавказского узла" "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Другая часть комментаторов выступила против сноса памятника. "Жаль", – отметила Наташа Исмаилова. "Вы вообще ничего не понимаете в искусстве. Ни древнее, ни современное вас не волнует и не интересует", – заявила Ofa Arjevanidze.

Второй пост о том, что в соцсетях распространилось фото с утверждением, что будто бы азербайджанские силы разрушают памятник "Мы – наши горы" также был опубликован 23 июня на странице "Кавказского узла" в Facebook*. Этот пост набрал 42 отметки с реакцией пользователей и 110 комментариев. Большая часть их авторов, которые также позиционируют себя как жители Азербайджана, тоже высказались за снос памятника.

"Снести просто необходимо", – написала Марьям Бидари. "Этого памятника не будет в Ханкенди", – заявила Maya Mirişli.

"Это вопрос времени. Обязательно надо снести", – отметил Ilgar Yagubov.

"Возьмите его и перенесите к себе, а нам ничего вашего не надо", – заявила Шафак Кулиева.

Некоторые комментаторы осудили призывы снести памятник "Мы – наши горы". "У вас нету нечего святого", – указала Нуне Егиазарян.  

Памятник "Мы – наши горы" является одним из символов Арцаха и всего армянского культурного наследия региона. Монумент был построен в 1967 году при въезде в город Степанакерт. Его авторы – скульптор и народный художник Армянской ССР Саркис Багдасарян и архитектор Юрий Акопян, указано на сайте Армянского музея.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Фотография, на основании которой пользователи утверждают, что азербайджанские силы с применением строительной техники разрушают памятник "Мы - наши горы". Фото: https://civilnet.am/hy/news/1012657
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