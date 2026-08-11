Владикавказцы пожаловались Меняйло на антисанитарию из-за свалки

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Жители микрорайона БАМ во Владикавказе пожаловались в соцсети главе Северной Осетии Сергею Меняйло на антисанитарию из-за свалки. Комментируя их обращение, другие горожане отметили, что от неприятного запаха страдают и жители других районов города. Горожане потребовали реакции Роспотребнадзора.

Как информировал "Кавказский узел", жители Северной Осетии периодически жалуются на проблему стихийных свалок. Так, в январе 2023 года местные жители возмутились свалками в Куртатинском ущелье, а пользователи соцсети потребовали усилить контроль за соблюдением санитарных правил.

Жалобу владикавказцев на свалку опубликовал Instagram*-паблик chp_vladikavkaz. Автор публикации сообщила, что жители микрорайона БАМ не могут выходить на прогулки и открывать окна из-за сильного неприятного запаха. Она обратилась к Сергею Меняйло с просьбой решить проблему, а управление Роспотребнадзора по Северной Осетии призвала дать ситуации правовую оценку.

Этот пост в Instagram*-паблике chp_vladikavkaz, на который подписано около 555 тыс. пользователей, на 12.45 мск 11 августа набрал 691 отметку "Нравится" и 110 комментариев.

Комментаторы пожаловались, что запах мешает им открывать окна и выходить на улицу. "Люди устали дышать этим убийственным запахом! Невозможно открыть окна, чтобы подышать свежим воздухом. Помогите жителям БАМа решить проблему", – написала 7lyanchik7.

"Наконец-то кто-то об этом написал. В эту жару приходится закрывать все окна", – отметила in_gab_.

"Все мусорки стоят на солнце, полные. Мусор вывозят, а контейнеры никто не моет. Проходишь – аж глаза режет от запаха", – сообщила zaira_botsieva.

Жители других частей Владикавказа подтвердили, что также страдают от неприятного запаха. "Присоединяюсь. Московское шоссе тоже задыхается", – написала sem.6878.

"Цоколаева присоединяется! Два варианта: задохнуться от жары и не открывать окна или открыть окна и задохнуться от запаха", – указала mebel_restavrator.

"Стоит чуть проехать в сторону Весенней, Хадарцева, то сразу возникает вопрос о том, как там вообще окна открывают, – лютый запах. Однозначно тема, требующая освещения и срочного вмешательства", – заявил avto.instruktor15.

Часть комментаторов возложила ответственность за ситуацию на чиновников. "Скажем спасибо бывшему министру природных ресурсов", – написал cpartak71228.

"У нас строители только человейники строят. Жителям БАМа не нужно ни гулять, ни спортом заниматься, ни свежим воздухом дышать", – с иронией отметила 8832zhanna.

"Дзусова не просто задыхается! Мы не можем дышать! Вечером и ночью вообще катастрофа. Жара, и невозможно открыть окна. Где наше руководство города и республики? Самые густонаселенные районы потеряли право дышать чистым воздухом", – возмутилась lunolikaja_.

Другие пользователи призвали руководство республики вмешаться в ситуацию и предложили добиваться решения проблемы коллективно. "Надеюсь, наше руководство в ближайшее время устранит эту проблему", – написала alanitta, отметив аккаунты Сергея Меняйло и республиканского управления Роспотребнадзора.

"Не только БАМ. И 34-й, и даже сады "Иристон", где никогда такого не было. Давайте уже соберем подписи и отправим в Москву", – предложила roks_karsanova_kokaeva.

"Обратите, пожалуйста, внимание на данную проблему. Невозможно выйти на улицу, травимся с детьми каждый день", – обратилась к Меняйло пользовательница irishka2325.

На 12.45 мск на сайте главы Северной Осетии нет комментариев относительно жалобы владикавказцев на свалку.