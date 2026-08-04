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23:45, 4 августа 2026

Аналитики дали характеристику "Кавказской общине"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Объединение "Кавказская община", организовавшее травлю жительниц Северной Осетии в соцсетях, не имеет силового или политического бэкграунда и не пользуется широкой общественной поддержкой. С "Русской общиной" это объединение не связано. 

Как информировал "Кавказский узел", журналистка Ксения Собчак записала видеообращение к главе Северной Осетии Сергею Меняйло, в котором потребовала отреагировать на призывы участников "Кавказской общины" к насилию над женщинами. Позже Telegram заблокировал канал "Кавказская община". МВД Северной Осетии заявило, что  устанавливают личности администраторов канала после обращения одной из пострадавших - жительницы Беслана, чьи личные данные с оскорблениями и угрозами публиковала "Кавказская община". Меняйло взял ситуацию на личный контроль, сообщается в официальном ответе на запрос Собчак. 

Весной анонимная группа женщин взломала и захватила аккаунт, созданный идеологами "Кавказской общины" для травли жительниц Северной Осетии. Взломанную страницу, как и канал "Кавказская община", создали блогер-женоненавистник Армен Аванесов, живущий в США, и член "Единой России" Кирилл Максимкин, позиционирующий себя как "народный деятель". 

Объединение "Кавказская община", чей канал был заблокирован после угроз жительницам Северной Осетии, вряд ли имеет покровительство в силовых структурах, уверен политолог Руслан Тотров*. Он отметил, что "существует много версий" относительно того, кто может стоять за этим проектом. 

"Версии самые разнообразные: от того, что этим занимается сама команда Собчак, до традиционных уже врагов России. Ни одна из них, на мой взгляд, не имеет сколько-нибудь существенных доказательств и не выдерживает серьезной критики. Я не удивлюсь, если это действительно какие-то не в меру деятельные кавказские активисты, которые находятся по ту сторону океана и просто таким образом заполняют свое свободное время. Очень часто верный вариант ответа оказывается гораздо более простым, чем можно было бы подумать", - сказал он "Кавказскому узлу".

Тотров* также убежден, что "Кавказская община” не имеет связи с “Русской общиной”, которая известна в разных регионах России конфликтами с выходцами с Кавказа. Он выразил сомнение, что авторы первого проекта “хоть сколько-нибудь думали” о втором.

“Мне кажется, что здесь нет никаких абсолютно пересечений, эти две субстанции являются антагонистическими по своей сути. Попытки объяснить появление проектов, подобных “Кавказской общине”, происками силовиков,  - это, на мой взгляд, неуместное усложнение ситуации. Никакого отношения ни силовики, ни политики к "Кавказской общине” не имеют”, - заявил Тотров*.

Представителей "Русской общины" неоднократно связывали с конфликтами, происходившими в разных регионах России при участии выходцев с Кавказа, хотя активисты националистического объединения не всегда открыто признавали свою причастность к инцидентам. При этом членов "Русской общины" крайне редко привлекают к ответственности, указали аналитики.

Так называемая “Кавказская община” не имеет в Северной Осетии никакой серьезной общественной поддержки, считает блогер Заур Фарниев. Он также уверен, что с “Русской общиной” это объединение не связано. 

“Это маргиналы, которых даже в России сейчас нет. И связей с так называемой “Русской общиной” у них нет, хотя зачем-то они постоянно про них что-то говорили и даже обещали встретиться с ними в Москве. Хотя их (“Кавказской общины”) ни в Москве, ни в России нет, это дурачки просто. Другое дело, что определенное количество местных товарищей, которые им верят, что-то пытаются делать и на кого-то напрыгивают - но это тоже совершенно не массово, и они быстро "по рогам" получают. Так что это все просто чушь", - сказал он "Кавказскому узлу". 

Деятельность "Кавказской общины" и “Русской общины” имеют определенное сходство между собой, указала президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова

"По сути они похожи: в их основе ненависть, превосходство, разжигание ненависти к группам. Хотя они и антагонисты, но, они очень похожи по факту, одни методы", - пояснила она. 

Сиражудинова не исключает, что члены "Кавказской общины" могут поддерживать некие связи с силовиками, но воздержалась от предположений о конкретных бенефициарах проекта. 

"Возможно, у них есть либо ресурс, либо кто-то, имеющий доступ к информации, является их членом. Подобные группировки должны быть запрещены, а их члены должны привлекаться к ответственности. Блокировка одного канала важна, но проблему она не решает", - заключила правозащитница.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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