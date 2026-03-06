Руслан Цаликов отправлен под домашний арест
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Москве избрал меру пресечения для бывшего первого заместителя министра обороны, уроженца Владикавказа Руслана Цаликова, обвиняемого по делу о растрате и взятках.
"Кавказский узел" писал, что против бывшего замминистра обороны России, уроженца Владикавказа Руслана Цаликова завели уголовное дело о хищении, также ему были предъявлены обвинения во взяточничестве.
Руслан Цаликов в 1990-1994 годах возглавлял министерство финансов Северной Осетии, а в 1994 году перешел на работу в МЧС России. Согласно версии следствия, Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017–2024 годах похищали бюджетные средства и легализовывали преступные доходы.
Басманный районный суд Москвы вечером 5 марта отправил Руслана Цаликова под домашний арест. Согласно сообщению суда, следствие не настаивало на отправке бывшего первого зама Сергея Шойгу в СИЗО.
“Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц и 29 суток”, - проинформировал Telegram-канал Объединенной пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.
Руслан Цаликов - единственный из задержанных с мая 2024 года чиновников и генералов Минобороны, которому вменяется организация преступного сообщества, обратил внимание РБК.
Заместителем Сергея Шойгу на разных должностях Цаликов был больше 20 лет подряд, с 2000 года: сначала в МЧС, потом в администрации Московской области, затем в Минобороны. В последнем ведомстве Цаликов занимался вопросами финансового контроля и взаимодействия с правоохранительными органами. Летом 2024 года, вскоре после отставки Шойгу с поста министра обороны, своей должности лишился и Цаликов.
