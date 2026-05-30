Военнослужащий осужден в Нальчике за уход из части
Суд в Нальчике приговорил к сроку колонии Валерия Тыщенко, признав его виновным в самовольном уходе из части в период мобилизации. Месяцем ранее этот военнослужащий уже был осужден по аналогичному обвинению.
Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.
Военнослужащий по фамилии Тыщенко 29 мая признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.
По данным суда, военнослужащий без уважительных причин "23 марта 2026 г. в период мобилизации" не явился на службу в воинскую часть в Северной Осетии.
"15 апреля 2026 г. Тыщенко в п. Советском Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания задержан сотрудниками полиции, а с 23 марта до 15 апреля 2026 г. проводил время по своему усмотрению, в том числе по месту своего жительства", - говорится в публикации.
В суде обвиняемый полностью признал вину. Однако суд обратил внимание, что 29 апреля уже приговорил Тыщенко к пяти годам колонии общего режима, признав виновным по части 5 статьи 337 УК РФ.
Тыщенко назначено окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений
"Наказание полностью не отбыто, судимость не снята и не погашена. Таким образом, с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, Тыщенко назначено окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима с зачетом отбытого по предыдущему приговору периода в срок окончательного наказания", - отмечается в публикации.
Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный – Валерий Тыщенко. Дело поступило в суд 19 мая, и на первом же заседании был вынесен приговор.
29 апреля Валерий Тыщенко был приговорен к пяти годам лишения свободы. Тогда суд установил, что он 18 сентября 2025 года не явился на службу в воинскую часть и находился дома, пока 9 декабря не был обнаружен сотрудниками полиции в поселке Советском Моздокского района. Во время того судебного процесса Тыщенко также признал вину.
Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.
При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".
