Военнослужащий осужден в Нальчике за уход из части

Суд в Нальчике приговорил к сроку колонии Валерия Тыщенко, признав его виновным в самовольном уходе из части в период мобилизации. Месяцем ранее этот военнослужащий уже был осужден по аналогичному обвинению.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Тыщенко 29 мая признан виновным по части 3.1 1 статьи 337 УК РФ, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, военнослужащий без уважительных причин "23 марта 2026 г. в период мобилизации" не явился на службу в воинскую часть в Северной Осетии.

"15 апреля 2026 г. Тыщенко в п. Советском Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания задержан сотрудниками полиции, а с 23 марта до 15 апреля 2026 г. проводил время по своему усмотрению, в том числе по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде обвиняемый полностью признал вину. Однако суд обратил внимание, что 29 апреля уже приговорил Тыщенко к пяти годам колонии общего режима, признав виновным по части 5 2 статьи 337 УК РФ.

Тыщенко назначено окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений

"Наказание полностью не отбыто, судимость не снята и не погашена. Таким образом, с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, Тыщенко назначено окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима с зачетом отбытого по предыдущему приговору периода в срок окончательного наказания", - отмечается в публикации.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный – Валерий Тыщенко. Дело поступило в суд 19 мая, и на первом же заседании был вынесен приговор.

29 апреля Валерий Тыщенко был приговорен к пяти годам лишения свободы. Тогда суд установил, что он 18 сентября 2025 года не явился на службу в воинскую часть и находился дома, пока 9 декабря не был обнаружен сотрудниками полиции в поселке Советском Моздокского района. Во время того судебного процесса Тыщенко также признал вину.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".