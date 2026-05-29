Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский центр свободы прессы и медиа выступил в защиту арестованной в Азербайджане журналистки Айтадж Тапдыг и ее семьи, призвав снять запрет на выезд ее матери из страны. Организация призвала освободить Тапдыг и других арестованных азербайджанских журналистов.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана запретили выезд из страны матери арестованной журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг Дильрубе Амановой. Женщине дважды не позволили улететь из Азербайджана, хотя после первой попытки силовики заверили, что запрет снят.

Власти Азербайджана должны снять запрет на выезд матери Айтадж Тапдыг Дильрубы Амановой из страны и прекратить любые репрессии в отношении семьи арестованной журналистки, заявил Европейский центр свободы прессы и медиа (European Centre for Press and Media Freedom, ECPMF).

“Айтадж находится в заключении в Азербайджане с декабря 2024 года вместе с другими сотрудниками СМИ, преследуемыми в рамках кампании властей против независимой журналистики. Давление на нее теперь распространилось и на ее семью: ее мать, Дильруба Аманова, дважды не смогла покинуть Азербайджан, чтобы навестить другую дочь в Берлине”, - говорится в заявлении, поступившем сегодня корреспонденту “Кавказского узла”.

Матери журналистки после первого случая недопуска на международный авиарейс, сообщили, что запрет на выезд снят, она купила новые билеты, однако 12 мая ее снова остановили в аэропорту Баку, напомнили авторы заявления.

Они также подчеркнули, что Айтадж Тапдыг подвергалась физическому насилию и угрозам в заключении. “Эти обвинения требуют немедленного и независимого расследования. Азербайджан должен освободить Айтаж Тапдыг и всех журналистов, заключенных в тюрьму за их профессиональную деятельность”, - заявила организация.

В феврале журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг (Ахмедова), Айсель Умудова и Хаяля Агаева потребовали расследовать насилие над ними в Бакинском СИЗО и наказать силовиков. В апреле Пенитенциарная служба Азербайджана ответила на жалобу родственников Айтадж Тапдыг, заявив, что сотрудники СИЗО не применяли насилие к журналистке. Перед началом очередного заседания суда по делу Meydan TV 1 мая Айтадж Тапдыг и ее коллеги Фатима Мовламлы, Айсель Умудова, Хаяла Агаева и Ульвия Али устроили акцию протеста, подняв плакаты с лозунгами в защиту свободы слова.

Дильруба Аманова до сих пор не смогла прояснить причины введенного ей запрета на выезд из страны. Она считает ограничения ее прав бессмысленным с точки зрения давления на семью журналистки.

“Никакие препятствия и ограничения не смогут сломить нашу волю. Свет всегда победит тьму и добро победит зло. Пока в нас живут любовь, вера и сила духа, мы способны преодолеть все. Жизнь принадлежит тем, кто не боится бороться и оставаться человеком”, - сказала Аманова корреспонденту «Кавказского узла»

Временный запрет на выезд из Азербайджана возможен только в предусмотренных законом случаях: в рамках уголовного дела, при неисполнении судебного решения, налоговых или финансовых обязательств. Во всех остальных случаях такие ограничения незаконны, заявил ранее “Кавказскому узлу” юрист Ялчин Иманов.

Один из адвокатов, участвующих в защите по делу Meydan TV сообщил “Кавказскому узлу”, что определена дата следующего судебного заседания, оно назначено на 5 июня.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям.