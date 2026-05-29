×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:27, 29 мая 2026

Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский центр свободы прессы и медиа выступил в защиту арестованной в Азербайджане журналистки Айтадж Тапдыг и ее семьи, призвав снять запрет на выезд ее матери из страны. Организация призвала освободить Тапдыг и других арестованных азербайджанских журналистов.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана запретили выезд из страны матери арестованной журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг Дильрубе Амановой. Женщине дважды не позволили улететь из Азербайджана, хотя после первой попытки силовики заверили, что запрет снят. 

Власти Азербайджана должны снять запрет на выезд матери Айтадж Тапдыг Дильрубы Амановой из страны и прекратить любые репрессии в отношении семьи арестованной журналистки, заявил Европейский центр свободы прессы и медиа (European Centre for Press and Media Freedom, ECPMF). 

“Айтадж находится в заключении в Азербайджане с декабря 2024 года вместе с другими сотрудниками СМИ, преследуемыми в рамках кампании властей против независимой журналистики. Давление на нее теперь распространилось и на ее семью: ее мать, Дильруба Аманова, дважды не смогла покинуть Азербайджан, чтобы навестить другую дочь в Берлине”, - говорится в заявлении, поступившем сегодня корреспонденту “Кавказского узла”.

Матери журналистки после первого случая недопуска на международный авиарейс, сообщили, что запрет на выезд снят, она купила новые билеты, однако 12 мая ее снова остановили в аэропорту Баку, напомнили авторы заявления. 

Они также подчеркнули, что Айтадж Тапдыг подвергалась физическому насилию и угрозам в заключении. “Эти обвинения требуют немедленного и независимого расследования. Азербайджан должен освободить Айтаж Тапдыг и всех журналистов, заключенных в тюрьму за их профессиональную деятельность”, - заявила организация. 

В феврале журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг (Ахмедова), Айсель Умудова и Хаяля Агаева потребовали расследовать насилие над ними в Бакинском СИЗО и наказать силовиков. В апреле Пенитенциарная служба Азербайджана ответила на жалобу родственников Айтадж Тапдыг, заявив, что сотрудники СИЗО не применяли насилие к журналистке. Перед началом очередного заседания суда по делу Meydan TV 1 мая Айтадж Тапдыг и ее коллеги Фатима Мовламлы, Айсель Умудова, Хаяла Агаева и Ульвия Али устроили акцию протеста, подняв плакаты с лозунгами в защиту свободы слова.

Дильруба Аманова до сих пор не смогла прояснить причины введенного ей запрета на выезд из страны. Она считает ограничения ее прав бессмысленным с точки зрения давления на семью журналистки.

“Никакие препятствия и ограничения не смогут сломить нашу волю. Свет всегда победит тьму и добро победит зло. Пока в нас живут любовь, вера и сила духа, мы способны преодолеть все. Жизнь принадлежит тем, кто не боится бороться и оставаться человеком”, - сказала Аманова корреспонденту «Кавказского узла»

Временный запрет на выезд из Азербайджана возможен только в предусмотренных законом случаях: в рамках уголовного дела, при неисполнении судебного решения, налоговых или финансовых обязательств. Во всех остальных случаях такие ограничения незаконны, заявил ранее “Кавказскому узлу” юрист Ялчин Иманов. 

Один из адвокатов, участвующих в защите по делу Meydan TV сообщил “Кавказскому узлу”, что определена дата следующего судебного заседания, оно назначено на 5 июня.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Возвращение семей в Ходжалы. 26 мая 2026 г. Фото: https://azertag.az/ru/xeber/v_xodzhaly_vernulis_eshche_29_zhitelei-4225655
19:47, 29 мая 2026
Пользователи соцсети поспорили о будущем Карабаха и Армении
Наргиз Абсаламова. Фото: https://www.meydan.tv/
07:45, 28 мая 2026
Осужденная по делу Abzas Media журналистка пожаловалась на отсутствие медицинской помощи
16:30, 27 мая 2026
Жители Азербайджана празднуют Курбан-байрама на фоне повышения цен на мясо 
Переезд бывших вынужденных переселенцев в Ходжалинский район. 26 мая 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/pereselivshimsya-v-hodzhaly-9-semyam-vrucheny-klyuchi-ot-kvartir
08:12, 27 мая 2026
Девять азербайджанских семей вернулись в бывшую зону карабахского конфликта
Европейский суд по правам человека. Фото: https://bigenc.ru/
20:43, 26 мая 2026
ЕСПЧ назначил компенсацию азербайджанскому активисту Абдулу Абилову
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
08:51, 8 мая 2026
Ветер с Апшерона
Жены общественных активистов заменяют осужденных мужей
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

БПЛА над предприятием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 09:36
Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

Стоп-кадр: "Протестующие против насилия полиции в Гори". Фото: interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/871209-goris-policiis-shenobastan-sadac-saprotesto-akcia-mimdinareobs-xmauri-iqo
29 мая 2026, 00:52
Жители Гори вышли с протестом к полиции после избиения задержанных

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше