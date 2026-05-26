Кавказский узел

20:43, 26 мая 2026

ЕСПЧ назначил компенсацию азербайджанскому активисту Абдулу Абилову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по правам человека в Страсбурге признал нарушение прав азербайджанского блогера Абдула Абилова на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему 4100 евро компенсации. 

Как писал "Кавказский узел", блогер Абдул Абилов 27 мая 2014 года был осужден на 5,5 лет по обвинению в хранении наркотиков в крупных размерах. Осужденный свою вину отрицал, утверждая, что его уголовное преследование связано с недовольством властями, которое он высказывал в соцсетях. В частности, он был автором страниц в Facebook "Остановим подхалимов!" с критикой в адрес чиновников и "Конец фальсификациям выборов!", где содержалась информация о нарушениях закона после президентских выборов 9 октября 2013 года. В марте 2017 года Абилов был помилован, отбыв в заключении более трех лет.

Европейский суд по правам человека сегодня объявил решение по жалобе Абдула Абилова против правительства Азербайджана.

Абилов, будучи активным блогером и автором критических публикаций о властях страны, был арестован в ноябре 2013 года по обвинению в хранении и сбыте героина. Абилов утверждал, что дело о наркотиках было сфабриковано с целью наказать его за деятельность в социальных сетях, отмечается в постановлении, опубликованном сегодня на сайте суда. 

Активист оспорил приговор в вышестоящих судебных инстанциях. После того, как первоначальный адвокат Абилова был отстранен в дисциплинарном порядке от профессиональной деятельности, блогер привлек нового защитника, но кассационная инстанция провела слушания без участия нового адвоката, не поставив его в известность о дате заседания.

“Трудно представить, каким образом заявитель мог реализовать свои права без надлежащего уведомления и присутствия на процессе нового адвоката”, – говорится в постановлении суда.

ЕСПЧ признал нарушение права Абилова а справедливое судебное разбирательство (статья 6 Европейской конвенции прав человека). В то же время суд не признал нарушений по статьям 10 и 18 Конвенции, касающихся свободы выражения мнения и предполагаемого политического мотива преследования. По мнению судей, заявитель не представил достаточных доказательств того, что уголовное дело было связано с его блогерской деятельностью. ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить Абилову 3,6 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 500 евро для возмещения судебных расходов.

Хотя ЕСПЧ в ряде случаев признавал нарушение статьи 18 Конвенции в делах против Азербайджана, – то есть наличие политических мотивов преследования, – ни разу это не было установлено одновременно с нарушением статьи 6, отметил юрист Халид Багиров, представлявший Абилова в Европейском суде по правам человека. 

“Вообще, ЕСПЧ почти никогда не признает нарушение статьи 18 вместе со статьей 6, потому что это про разные вещи. Статья 6 касается справедливости судебного разбирательства: соблюдения процедур, независимости суда, корректности процесса. Если эти требования нарушены, ЕСПЧ, как правило, ограничивается выводом о несправедливом суде. Статья 18 – это уже другой уровень расследования, связанный с мотивами государства, то есть с тем, зачем вообще велось преследование. Здесь нужно доказать, что дело использовалось не ради правосудия, а, например, для политического давления. Сделать это на практике крайне сложно. Недостаточно указать на ошибки суда, необходимо подтвердить наличие скрытого мотива государства”, – сказал Багиров “Кавказскому узлу”. 

По словам юриста, в большинстве дел ЕСПЧ ограничивается статьей 6 и не переходит к статье 18. “К ней ЕСПЧ обращается только в тех случаях, когда видно, что преследование явно использовалось как инструмент давления и не может быть объяснено обычными процессуальными нарушениями”, – пояснил Багиров.

В любом случае, отметил он, даже признание нарушения прав Абилова по статье 6 подтверждает неправомерность его уголовного преследования в Азербайджане. Вместе с тем юрист счел недостаточным размер установленной денежной компенсации заявителю с учетом того, что он необоснованно провел в заключении более трех лет.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
