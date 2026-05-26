×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:25, 26 мая 2026

Журналист Садыгов столкнулся с запретом на выезд из Азербайджана

Кадр видеообращения Афгана Садыгова из аэропорта Баку. 26 мая 2026 года. https://www.facebook.com/reel/986062497628689 (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики не позволили Афгану Садыгову вылететь из Баку, он назвал это решение безосновательным. Супруга журналиста выразила опасение, что власти Азербайджана планируют возобновить его уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля депортированному из Грузии на родину главреду новостного сайта Azel.tv Афгану Садыгову отказали в выдаче паспорта, сославшись на отсутствие данных о его воинском учете. В конце апреля Садыгов обратился за получением загранпаспорта, но ему отказали, объяснив, что он находится в розыске. 1 мая Афган Садыгов получил загранпаспорт, однако его супруга, живущая с дочерьми во Франции, выразила опасение, что журналисту будут созданы препятствия для выезда из Азербайджана.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Однако 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили.

В ночь на 26 мая Афган Садыгов опубликовал в Facebook* видеообращение из Бакинского аэропорта. "Я в Бакинском международном аэропорту. Мне не разрешили выезд из Азербайджана. В отношении меня нет никакого расследования", - заявил Садыгов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам журналиста, ему было заявлено, что запрет на выезд из страны введен МВД и Генпрокуратурой Азербайджана.

При этом он напомнил, что ранее генеральная прокуратура закрыла уголовное дело против него, и на основе этого решения власти Грузии депортировали его в Азербайджана вопреки решению ЕСПЧ.

Власти Азербайджана топчут Конституцию страны

Афган Садыгов назвал ограничение его прав “произволом”. "Власти Азербайджана топчут Конституцию страны. Если правительство Азербайджана и Грузии в сговоре так легко в грубой форме попирают нормы международного права и решение Европейского суда по правам человека и меня высылают в Азербайджан, то от них можно ожидать любого преступления, угрозы", - заявил он.

Между правительствами и силовыми структурами Азербайджана и Грузии существует тесное партнерство, рассказал в 2024 году "Кавказскому узлу" директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

Находящаяся в политэмиграции во Франции жена журналиста Севиндж Садыгова выразила опасения, что он может быть арестован в Азербайджане.

Цель режима - выиграть время

"Цель режима - выиграть время, и вновь [последует] арест Афгана Садыгова, в этот раз по новому сценарию", - написала в Facebook* Севиндж Садыгова, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Связаться с Афганом и Севидж Садыговыми в соцсети корреспонденту "Кавказского узла" сегодня не удалось, как и получить комментарии в МВД и генеральной прокуратуре.

Самира Гасымлы. Иллюстрация создана Супруге критика властей запрещен выезд из Азербайджана

Запрет на выезд из Азербайджана практикуется в отношении не только критиков властей, но и их родственников. Так, 15 мая силовики не выпустили из страны пожилых родителей оппозиционного блогера Турала Садыглы, которые планировали навестить сыновей в Европе. В апреле ЕСПЧ направил властям Азербайджана вопросы по жалобам 16 человек, заявивших о незаконном запрете на выезд из страны. Жалобу подали журналисты, гражданские активисты и эксперты, проходящие по уголовным делам в статусе свидетелей или подозреваемых. Ранее ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию журналистке Хадидже Исмайловой за неправомерный запрет покидать Азербайджан. Защита назвала решение ЕСПЧ прецедентом, важным в спорах об ограничении выезда из страны.

Напомним, Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 3 августа 2024 года Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции в связи с уголовным делом о вымогательстве. Журналист заявил о своей невиновности и рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию.

Обвинение Садыгова в вымогательстве вызывает сомнения, заметил глава Группы права медиа Халид Агалиев. "Афган Садыгов уехал из страны в конце декабря 2023 года. И вдруг спустя пять месяцев против него открыли уголовное дело. Если он у кого-то вымогал деньги, то почему на него жалобы были поданы спустя пять месяцев? С большой долей уверенности можно полагать, что его преследуют из-за критики правительства и отдельных должностных лиц", - сказал он. Агалиев добавил, что Садыгов "не всегда соблюдает нормы журналисткой этики", но за клевету и оскорбления в законодательстве Азербайджана предусмотрена отдельная ответственность.

После того, как Азербайджан потребовал от властей Грузии выдать Садыгова, журналист был помещен под арест. 20 сентября 2024 года он объявил голодовку в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе 2025 года.

Выйдя из СИЗО, Афган Садыгов регулярно участвовал в акциях протеста жителей Грузии. Осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов.

В Азербайджане преследованиям подверглись журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Переселенцы в ожидании отправки в Агдам. 26 мая 2026 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-agdam-otpravlena-ocerednaya-gruppa-pereselencev-653814
07:29, 26 мая 2026
110 азербайджанских семей возвращены в Агдам
Азер Гасымлы. Фото: https://musavat.ru/
01:42, 26 мая 2026
Апелляционный суд утвердил приговор Азеру Гасымлы
Граница Армении и Турции. Фото: Александр Лапшин, puerrtto.livejournal.com
23:11, 25 мая 2026
Вопрос о границе с Турцией получил двоякую роль в предвыборной кампании Пашиняна
Эльвин Назаров. Фото: https://toplummedia.tv
13:57, 25 мая 2026
Супруга заявила об ухудшении условий содержания азербайджанского активиста Назарова в колонии
Бывшие вынужденные переселенцы. 25 мая 2026 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-selo-syukyurbeili-dzabrailskogo-raiona-otpravlena-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-653589
07:59, 25 мая 2026
119 азербайджанских семей вернулись в Джебраильский район
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:00, 25 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
08:51, 8 мая 2026
Ветер с Апшерона
Жены общественных активистов заменяют осужденных мужей
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
25 мая 2026, 23:57
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 544 дня подряд

Акция с требованием освобождения Осипяна. Стоп-кадр видео Европейской партии Армении
25 мая 2026, 19:40
Участники акции в Ереване призвали освободить Артура Осипяна

Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой, "Юга.ру"
25 мая 2026, 17:46
Власти назвали дату открытия купального сезона в Анапе

Эльвин Назаров. Фото: https://toplummedia.tv
25 мая 2026, 13:57
Супруга заявила об ухудшении условий содержания азербайджанского активиста Назарова в колонии

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше