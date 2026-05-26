Журналист Садыгов столкнулся с запретом на выезд из Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики не позволили Афгану Садыгову вылететь из Баку, он назвал это решение безосновательным. Супруга журналиста выразила опасение, что власти Азербайджана планируют возобновить его уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля депортированному из Грузии на родину главреду новостного сайта Azel.tv Афгану Садыгову отказали в выдаче паспорта, сославшись на отсутствие данных о его воинском учете. В конце апреля Садыгов обратился за получением загранпаспорта, но ему отказали, объяснив, что он находится в розыске. 1 мая Афган Садыгов получил загранпаспорт, однако его супруга, живущая с дочерьми во Франции, выразила опасение, что журналисту будут созданы препятствия для выезда из Азербайджана.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Однако 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили.

В ночь на 26 мая Афган Садыгов опубликовал в Facebook* видеообращение из Бакинского аэропорта. "Я в Бакинском международном аэропорту. Мне не разрешили выезд из Азербайджана. В отношении меня нет никакого расследования", - заявил Садыгов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам журналиста, ему было заявлено, что запрет на выезд из страны введен МВД и Генпрокуратурой Азербайджана.

При этом он напомнил, что ранее генеральная прокуратура закрыла уголовное дело против него, и на основе этого решения власти Грузии депортировали его в Азербайджана вопреки решению ЕСПЧ.

Власти Азербайджана топчут Конституцию страны

Афган Садыгов назвал ограничение его прав “произволом”. "Власти Азербайджана топчут Конституцию страны. Если правительство Азербайджана и Грузии в сговоре так легко в грубой форме попирают нормы международного права и решение Европейского суда по правам человека и меня высылают в Азербайджан, то от них можно ожидать любого преступления, угрозы", - заявил он.

Между правительствами и силовыми структурами Азербайджана и Грузии существует тесное партнерство, рассказал в 2024 году "Кавказскому узлу" директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

Находящаяся в политэмиграции во Франции жена журналиста Севиндж Садыгова выразила опасения, что он может быть арестован в Азербайджане.

Цель режима - выиграть время

"Цель режима - выиграть время, и вновь [последует] арест Афгана Садыгова, в этот раз по новому сценарию", - написала в Facebook* Севиндж Садыгова, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Связаться с Афганом и Севидж Садыговыми в соцсети корреспонденту "Кавказского узла" сегодня не удалось, как и получить комментарии в МВД и генеральной прокуратуре.

Супруге критика властей запрещен выезд из Азербайджана Запрет на выезд из Азербайджана практикуется в отношении не только критиков властей, но и их родственников. Так, 15 мая силовики не выпустили из страны пожилых родителей оппозиционного блогера Турала Садыглы, которые планировали навестить сыновей в Европе. В апреле ЕСПЧ направил властям Азербайджана вопросы по жалобам 16 человек, заявивших о незаконном запрете на выезд из страны. Жалобу подали журналисты, гражданские активисты и эксперты, проходящие по уголовным делам в статусе свидетелей или подозреваемых. Ранее ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию журналистке Хадидже Исмайловой за неправомерный запрет покидать Азербайджан. Защита назвала решение ЕСПЧ прецедентом, важным в спорах об ограничении выезда из страны.

Напомним, Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 3 августа 2024 года Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции в связи с уголовным делом о вымогательстве. Журналист заявил о своей невиновности и рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию.

Обвинение Садыгова в вымогательстве вызывает сомнения, заметил глава Группы права медиа Халид Агалиев. "Афган Садыгов уехал из страны в конце декабря 2023 года. И вдруг спустя пять месяцев против него открыли уголовное дело. Если он у кого-то вымогал деньги, то почему на него жалобы были поданы спустя пять месяцев? С большой долей уверенности можно полагать, что его преследуют из-за критики правительства и отдельных должностных лиц", - сказал он. Агалиев добавил, что Садыгов "не всегда соблюдает нормы журналисткой этики", но за клевету и оскорбления в законодательстве Азербайджана предусмотрена отдельная ответственность.

После того, как Азербайджан потребовал от властей Грузии выдать Садыгова, журналист был помещен под арест. 20 сентября 2024 года он объявил голодовку в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе 2025 года.

Выйдя из СИЗО, Афган Садыгов регулярно участвовал в акциях протеста жителей Грузии. Осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов.

В Азербайджане преследованиям подверглись журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".