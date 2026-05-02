08:39, 2 мая 2026

Афгану Садыгову удалось получить азербайджанский загранпаспорт 

Афган Садыгов с загранпаспортом, фото со страницы Севиндж Садыговой в Facebook* https://www.facebook.com/photo?fbid=1508812820847537&set=a.106173941111439

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депортированный из Грузии журналист Афган Садыгов получил в Азербайджане загранпаспорт. Однако, его семья опасается, что Садыгову будут созданы препятствия для выезда из страны.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля силовики в Баку задержали Афгана Садыгова. Спустя час журналист был отпущен из полиции. 25 апреля полиция вновь задержала Садыгова при получении внутреннего азербайджанского удостоверения личности. Спустя время его освободили, объяснив, что в базе данных он все еще числится в розыске. 27 апреля он обратился за получением загранпаспорта. Однако, 30 апреля днем Садыгову позвонили из Центра оказания госуслуг Масаллинского района и сообщили, что он не сможет получить загранпаспорт, потому что находится в розыске.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Однако 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова.

Афган Садыгов вчера, 1 мая, получил загранпаспорт в Центре оказания государственных услуг в городе Масаллы, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его супруга. «Афгану утром позвонили и сообщили, что он все же сможет получить паспорт. И сегодня он получил загранпаспорт. Однако это не означает, что удалены сведения об объявлении его в розыск. Ибо сотрудники центра оказания госуслуг несколько раз отмечали, что «проблема все еще существует», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Севиндж Садыгова.

По ее словам, предупреждения сотрудников центра госуслуг дают основания для беспокойства, что несмотря на наличие загранпаспорта Садыгова могут не выпустить за пределы страны.

«Вообще, наша семья оказалась перед сложным выбором. Когда, Афган был в заключении в Грузии, ради безопасности детей и по настоянию мужа я вынуждена была с двумя дочерями уехать в Европу. Теперь, Афган на свободе, но в любой момент он вновь может оказаться в заключении. Для безопасности и свободы Афгана друзья, родственники советуют нам воссоединиться нам в другой стране. Тяжело покидать родину, но нам не оставляют другого выбора. Мы очень надеемся, что Афгану все же удастся беспрепятственно выехать для воссоединения с семьей. Наши дочери тяжело переносят разлуку с отцом», - сказала Севиндж Садыгова.

на практике журналистам и активистам вводят ограничения на выезд

«Наличие загранпаспорта на практике не гарантирует беспрепятственный выезд из страны. Правда, юридически выдача паспорта означает, что к человеку нет претензий со стороны правоохранительных органов. Однако часто на практике журналистам и активистам вводят ограничения на выезд по разным предлогам», - сказал один азербайджанских юристов на условиях анонимности.

Напомним, что ранее Европейский суд по правам человека в апреле направил властям Азербайджана вопросы по жалобам 16 человек, заявивших о незаконном запрете на выезд из страны. Жалобу подали журналисты, гражданские активисты и эксперты, проходящие по уголовным делам в статусе свидетелей или подозреваемых.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
