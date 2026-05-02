08:01, 2 мая 2026

Супруга Полада Асланова потребовала отменить его отправку в карцер

Полад Асланов. Фото: https://novator.az/2022/01/25/polad-aslanov-təkid-edir/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный в Азербайджане журналист Полад Асланов заключен в штрафную камеру после того, как подвергся нападению со стороны другого заключенного. Жена журналиста сочла наказание мужа несправедливым и потребовала отменить его.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля главреда интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова перевели из исправительного учреждения строгого режима № 15 в бакинское СИЗО в связи с тем, что в суде рассматривается его жалоба на пытки. 19 апреля супругу Полада Асланова не пустили на свидание с ним, а по телефону разрешили поговорить лишь несколько минут. Женщина подала жалобу уполномоченному по правам человека.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил журналисту срок на три года, до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных. Международные организации журналистов призвали власти Азербайджана освободить Асланова.

Полад Асланов помещен в штрафную камеру колонии № 15, сообщила телеканалу Meydan TV жена журналиста Гульмира Асланова.

По ее словам, этому предшествовало нападение на Асланова другого заключенного, который вечером 29 апреля применил к журналисту насилие. Асланова утверждает, что этот заключенный и раньше неоднократно оскорблял журналиста и пытался спровоцировать конфликт, говорится в публикации, размещенной 1 мая на сайте телеканала.

"Один из заключенных напал на Полада и ударил его. Там произошла драка. И заключенному, и Поладу дали 15 дней наказания. О случившемся мне сообщили семьи других заключенных. До этого тот же заключенный неоднократно оскорблял Полада и пытался спровоцировать его на драку, используя неподобающие выражения и неподобающее поведение", - рассказала Гульмира Асланова.

Попытавшись посетить мужа, Асланова узнала, что ей запрещено звонить ему или встречаться с ним. По словам женщины, поскольку она не смогла получить информацию о муже, то направилась к заместителю начальника пенитенциарной службы.

Вы не можете наказывать Полада, потому что он защищался

"Я сказала, что незаконно назначать Поладу такое же наказание, как и другому заключенному... Я сказала, что вы не можете наказывать Полада, потому что он защищался. Он сказал, что ничего не случилось ни с Поладом, ни с другим заключенным", - рассказала женщина.

Напомним, Полад Асланов 29 августа 2025 года объявил голодовку в колонии, протестуя против наложенных на него ограничений. Голодовка длилась 23 дня, Асланов прекратил ее после того, как замначальника Пенитенциарной службы пообещал ему медобследование и отмену запретов на общение с семьей.

В апреле 2025 года Полад Асланов также объявил в колонии голодовку в знак протеста против условий содержания и нарушения его прав. Администрация частично выполнила его требования, восстановив права Асланова на телефонные разговоры и свидания с близкими, поэтому спустя два дня он прекратил голодовку

В январе 2025 года Полад Асланов также жаловался на ограничение его права на телефонные разговоры и плохие условия содержания заключенных.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: "Кавказский узел"

