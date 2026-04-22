Жена Полада Асланова пожаловалась на ограничение его прав

Супругу осужденного в Азербайджане журналиста Полада Асланова не пустили на свидание с ним, а по телефону разрешили поговорить лишь несколько минут. Женщина подала жалобу уполномоченному по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил журналисту срок на три года, до 13 лет лишения свободы.

Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных. Международные организации журналистов призвали власти Азербайджана освободить Полада Асланова.

Полад Асланов, который сейчас находится в Бакинском следственном изоляторе, столкнулся с запретом на визиты близких и звонки по телефону, сообщила жена журналиста Гульмира Асланова.

Она пояснила, что 15 апреля Полада Асланова перевели из исправительного учреждения строгого режима № 15, где он содержался, в следственный изолятор, в связи с тем, что в Сабаильском районном суде рассматривается его жалоба на пытки.

"В воскресенье [19 апреля] мы пришли к нему, но нас не пустили. […] Мы пришли, у нас забрали подарки и еду и не пустили", - привело 21 апреля слова Аслановой Meydan TV.

Женщина также пожаловалась на ограничения на телефонные разговоры с осужденным мужем.

«Заключенные имеют право на 15-минутные звонки дважды в неделю. Но нас в этом тоже ограничивали. После моих неоднократных обращений в Пенитенциарную службу и канцелярию омбудсмена, а также после его собственных требований, мне разрешили один раз сделать четырехминутный звонок и один раз пятиминутный», - сказала она.

Гульмира Асланова отметила, что в канцелярии омбудсмена, куда она подала жалобу, ей сообщили, что ответ будет дан в течение 15 дней. Женщина опасается, что за это время ее мужа отправят обратно в исправительное учреждение, говорится в публикации.

Закон предусматривает для заключенных в Азербайджане два 15-минутных телефонных звонка в неделю, но это право необоснованно ограничивается, заявил осужденный профсоюзный активист Афияддин Мамедов. Согласно законодательству Азербайджана, заключенные имеют право на два телефонных разговора в неделю до 15 минут каждый (всего 30 минут). По словам Мамедова, формулировка "до 15 минут" дает повод для злоупотреблений.

Напомним, Полад Асланов 29 августа 2025 года объявил голодовку в колонии, протестуя против наложенных на него ограничений. Голодовка длилась 23 дня, Асланов прекратил ее после того, как замначальника Пенитенциарной службы пообещал ему медобследование и отмену запретов на общение с семьей.

В апреле 2025 года Полад Асланов также объявил в колонии голодовку в знак протеста против условий содержания и нарушения его прав. Администрация частично выполнила его требования, восстановив права Асланова на телефонные разговоры и свидания с близкими, поэтому спустя два дня он прекратил голодовку.

В январе 2025 года Полад Асланов также жаловался на ограничение его права на телефонные разговоры и плохие условия содержания заключенных.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.