Близкие Ализамина Салаева пожаловались на нарушение его прав в колонии

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Администрация колонии поместила активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева в карцер после того, как он пожаловался на отсутствие кондиционеров в камерах, сообщили его близкие.

Как информировал "Кавказский узел", 22 мая 2023 года суд приговорил главу Сальянского районного отделения ПНФА Ализамина Салаева к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в нападении на прохожего. Сам Салаев утверждал, что это он подвергся нападению человека, вооруженного ножом. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд оставил его в силе.

О том, что Ализамин Салаев помещен в карцер, сообщили его родственники. По их словам, причиной этого стал протест Салаева против отсутствия кондиционеров в камерах. Он потребовал заменить старые вентиляторы в камерах на новые из-за жаркой погоды, после чего администрация колонии поместила его в карцер, передало 12 июня Meydan.tv.

Салаев пожаловался на давление со стороны руководства исправительной колонии №11, в которой он содержится. "Если станет известно о моей смерти, знайте, что они меня убили", – привело слова Салаева Toplum TV.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана относительно жалобы родственников на нарушение его прав в колонии.

"Кавказский узел" также писал, что супруга и соратник Салаева ранее рассказали, что у активиста обострились сердечные боли в тюремном заключении, но ему не оказывается медицинской помощи.

Напомним, 30 октября 2024 года Салаев объявил голодовку, требуя освобождения политзаключенных. Его супруга выразила беспокойство по поводу здоровья мужа, подорванного во время предыдущих голодовок, и сообщила, что после объявления голодовки его перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. 4 ноября 2024 года он прекратил голодовку в заключении из-за ухудшения состояния здоровья.

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