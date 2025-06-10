Азербайджанский оппозиционер Салаев пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У отбывающего тюремное заключение члена партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева обострились сердечные боли в тюремном заключении. Однако ему не оказывается медицинской помощи, заявили супруга и соратник активиста.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая 2023 года суд приговорил главу Сальянского районного отделения ПНФА Ализамина Салаева к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в нападении на прохожего. Сам Салаев утверждал, что это он подвергся нападению вооруженного ножом человека. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд оставил его в силе.

У Салаева обострилась сердечная болезнь в тюремном заключении, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Сабаильского районного отделения ПНФА Джейхун Новрузов.

«Вчера (9 июня) Ализамин позвонил мне из колонии. Он сообщил, что у него вновь обострились сердечные боли, возникла одышка. Ализамин говорил тяжело, прерывисто. У него за последние дни дважды случались сердечные приступы. Однако тюремные врачи никаких мер не предпринимают для его лечения», - сказал Новрузов.

Супруга активиста Саида Салаева также выразила обеспокоенность за здоровье мужа. «Ализамин страдает хронической сердечно-сосудистой болезнью, у него были установлены стенты. Кроме того, у него сахарный диабет острой формы. В условиях заключения диабет прогрессирует, потому что у моего мужа там малоподвижный образ жизни, постоянно нехватка свежего воздуха. Серьезно подорвали здоровье Ализамина голодовки. При мужу отказывают не только в обследовании в гражданской клинике, но и в лечении в тюремном госпитале. Его в тюремную больницу переводят только после того, как он проводит голодовки», - рассказала супруга оппозиционера корреспонденту «Кавказского узла».

30 октября 2024 года Салаев объявил голодовку, требуя освобождения политзаключенных. Его супруга выразила беспокойство по поводу здоровья мужа, подорванного во время предыдущих голодовок, и сообщила, что после объявления голодовки его перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. 4 ноября он прекратил голодовку в заключении из-за ухудшения состояния здоровья.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.