Апелляционный суд оставил в силе приговор оппозиционеру Салаеву

13 июля 2023, 19:37

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Приговор в виде четырех лет лишения свободы активисту Партии народного фронта Азербайджана Ализамину Салаеву оставлен в силе по решению апелляционного суда. Защита анонсировала кассацию, а Салаев заявил, что не прекратит голодовку с требованием освобождения.

Как писал "Кавказский узел", активисту партии Народного фронта Азербайджана Ализамину Салаев были предъявлены обвинения в нападении на прохожего. Салаев же утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования активист 7 февраля объявил голодовку, во время которой дважды впадал в кому. 22 мая суд приговорил Салаева к четырем годам лишения свободы. Защита оппозиционера обжаловала это решение. Ализамин Салаев на 115-е сутки прекратил голодовку, однако 10 июля возобновил ее.

Ализамин Салаев – руководитель сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Следователи сочли, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. Но два свидетеля обвинения не подтвердили вину Салаева, и в деле нет достоверных доказательств его вины, заявила защита.

Рассмотрение жалобы Ализамина Салаева на приговор в виде четырех лет лишения свободы состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде.

«В зал суда не допустили журналистов. Фактически разбирательство прошло с нарушением принципа гласности. Требование защиты обеспечить участие журналистов было проигнорировано судом. Мы также просили заслушать двух понятых по делу, которые не были допрошены в суде первой инстанции. Но ходатайство было оставлено без удовлетворения. Вообще, разбирательство было формальным. Функция апелляционного суда заключается в устранении ошибок и недостатков, допущенный в суде первой инстанции. Однако в очередной раз мы стали свидетелями того, как апелляционный суд, словно нотариальная контора, «заверил» решение суда первой инстанции, то есть оставил приговор без изменения», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Салаева Немат Керимли.

Сам Салаев, со слов адвоката, выступил на процессе и назвал предъявленное ему обвинение сфабрикованным, а дело - политическим.

«Ализамин Салаев сказал, что не нападал ни на кого с ножом, что если бы это было правдой, то полиция представила бы видеодоказательства, ибо на месте «инцидента» множество камер наблюдения. Салаев сказал, что его наказывают из-за политической деятельности. Он рассказал, что резко критиковал руководство Азербайджана в социальных сетях. Кроме того, у него были проблемы с местными правоохранительными органами. Дело в том, что Салаев, как глава сальянской районной организации ПНФА, проводил в Сальяне акции протеста с целью привлечения внимания к росту наркомании в регионе. По его словам, это очень не нравилось руководству местной полиции, поскольку за борьбу с оборотом наркотиков ответственны они. Салаев сказал, что в местной полиции от него не раз требовали прекратить эту деятельность, угрожая «неприятностями». И в конечном итоге он был арестован», - продолжил адвокат.

Защита готовит на решение апелляционной инстанции кассационную жалобу, которую подаст в Верховный суд Азербайджана.

Тем временем Ализамин Салаев продолжает голодовку, которую он возобновил 10 июля с требованием своего освобождения. "Активист сказал, что в этот раз будет продолжать голодовку, пока его требование не будет выполнено. Салаев отметил, что его фактически «обманули», пообещав освобождение в апелляционном суд, в ответ на что он ранее прекратил голодовку. Сейчас он намерен идти до конца. Однако Салаев еще не оправился после первой голодовки, и новый длительный отказ от приема пищи может привести к необратимым последствиям для организма", - отметил адвокат.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о решении суда по жалобе Салаева. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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