Ализамину Салаеву потребовалась помощь врачей в суде

17 мая 2023, 17:43

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Бригада скорой помощи оказала в зале суда помощь продолжающему 100-й день голодовку активисту партии Народного фронта Азербайджана Ализамину Салаеву. Два свидетеля обвинения не подтвердили вину Салаева, в деле нет достоверных доказательств его вины, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Ализамину Салаеву были предъявлены обвинения в нападении с ножом на прохожего, сам он заявил о своей невиновности и объявил голодовку, требуя прекратить дело. Вследствие длительной голодовки Салаев пребывает в очень тяжелом состоянии, сообщил его адвокат. 26 апреля стало известно, что Ализамин Салаев пережил кому, но отказался прекращать голодовку в изоляторе. Поздно вечером 11 мая Салаев был переведен из бакинского СИЗО-1 в лечебное учреждение Пенитенциарной службы в связи с тем, что он впал в кому. Супруга активиста сообщила 15 мая, что врачам удалось вывести его из комы, Салаев продолжает голодовку.

Ализамин Салаев - руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). В начале февраля он был арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. Салаев же утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования он 7 февраля объявил голодовку. На 74-е сутки голодовки Салаев пережил кому, но отказался прекращать акцию протеста.

В Гарадагском районном суде сегодня было продолжено судебное следствие по делу Салаева. "В начале заседания Ализамин Салаев сильно занервничал, ему стало плохо и судья вынужден был объявить перерыв. В суд вызвали бригаду скорой помощи. Медработники прямо в зале суда обследовали Салаева, сделали ему уколы, после чего заседание было продолжено", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

По его словам, проводящий 100-е сутки голодовку Салаев выглядел изможденным. "Он сильно исхудал. Глаза у него впали. Он уже не может самостоятельно передвигаться. В тюремном госпитале его перевозят на инвалидной коляске. Но в зале суда он не захотел появляться в таком виде и конвоиры привели и уводили его, поддерживая за руки", - рассказал Мираламли.

Адвокат Салаева Фахраддин Мехтиев также подтвердил ухудшение состояния Салаева. "Судья сам увидел, в каком состоянии он находится. Но даже после вызова скорой помощи, почти часовых усилий медработников, чтобы привести Салаева в себя, суд не удовлетворил наше ходатайство о переводе нашего подзащитного под домашний арест", - рассказал адвокат.

По его словам, в ходе заседания были заслушаны четыре свидетеля стороны обвинения. "Двое свидетелей – оперативников, задержавших Салаева, повторили версию следствия. Двое других свидетелей - водители, занимающиеся перевозкой пассажиров от Локбатанского круга в районы страны. Они, отвечая на наши вопросы, сказали, что вообще не видели Салаева в тот день, тем более не видели, чтобы он нанес кому-то телесные повреждения", - продолжил адвокат Мехтиев.

Ранее показания дали еще двое свидетелей, привлеченных следствием, рассказал защитник. "Они, как и потерпевший, повторили версию следствия. Примечательно, что оба признали прохождение лечения от наркомании. Потерпевший дважды был судим за преступления, связанные с наркотиками. Личности, указанные двух свидетелей и потерпевшего дают основания усомниться в правдивости их показаний", - отметил адвокат.

По словам защитника, против Салаева нет достоверных материальных доказательств его вины. "Потерпевший утверждает, что Салаев ударил его ножом. При этом судебно-медицинская экспертиза в заключении указала, что потерпевшему было "нанесено повреждение, степень которого невозможно установить". Но если степень повреждения не известна, то за что судить человека? Кроме того, по данным экспертизы, на ноже, привлеченным следствием как "вещественное доказательство" были обнаружены следы только указательного пальца левой руки Салаева. Однако нож невозможно держать только одним пальцем", - подчеркнул Мехтиев.

Адвокат добавил, что сторона обвинения также не представила видеодоказательств. "На месте инцидента есть не менее 15 камер видеонаблюдения. Но полиция не представила записей с них, подтверждающих вину Салаева. В полиции ответили, что в ту ночь ни одна камера "не была в рабочем состоянии", - сказал Мехтиев.

По его словам, судебное следствие подошло к завершению. "Следующее заседание суда назначено на 22 мая. На нем, очевидно состоится заключительное выступление гособвинителя", - отметил адвокат.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.В Гарадагском районном суде подтвердили, что состоялось заседание по делу Салаева.

По мнению лидера ПНФА Али Керимли, власти расправляются с Ализамином Салаевым. "Человека, который 100-е сутки проводит голодовку, находится уже в тюремном госпитале, привозят в суд не на скорой помощи, а в обычном автозаке. До приезда в Гарадагский суд автомобиль развозит других заключенных по разным судам. И все это время Ализамин Салаев остается в тесной, непроветриваемой машине. Это просто глумление над человеком, переход всех красных линий. Нельзя же до такой степени мстить критикам режима! Если с Ализамином Салаевым что-то случится, это останется несмываемым пятном на имидже азербайджанской власти", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

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