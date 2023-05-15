Ализамин Салаев продолжил голодовку после повторной комы

15 мая 2023, 14:12

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Перевод активиста Ализамина Салаева в тюремный госпиталь был вызван его повторным впадением в кому в результате длительной голодовки. После оказания медицинской помощи состояние его стабилизировалось, однако он продолжает 98-е сутки голодовку с требованием своего освобождения, сообщила супруга активиста.

Как писал "Кавказский узел", Ализамину Салаеву были предъявлены обвинения в нападении с ножом на прохожего, сам он заявил о своей невиновности и объявил голодовку, требуя прекратить дело. Вследствие длительной голодовки Салаев пребывает в очень тяжелом состоянии, сообщил его адвокат. 26 апреля стало известно, что Ализамин Салаев пережил кому, но отказался прекращать голодовку в изоляторе. Поздно вечером 11 мая был переведен из бакинского СИЗО-1 в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Он предположил, что Салаев впал в кому.

Ализамин Салаев - руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана. В начале февраля он был арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. Салаев же утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования он 7 февраля объявил голодовку. На 72-е сутки голодовки Салаев был переведен в отдельную камеру и взят под медицинское наблюдение, спустя два дня он пережил кому, но отказался прекращать акцию протеста.

Салаев 14 мая позвонил из Лечебного учреждения пенитенциарной службы домой, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга активиста Саида Салаева.

«Ализамин рассказал, что его перевели в тюремный госпиталь из-за того, что у него случилась кома. На следующий день после госпитализации его привели в чувство. Хотя состояние Ализамина немного стабилизировалось, но он очень ослаб. Голос Ализамина был очень тихим. Он сказал, что сильно похудел. Кровяное давление у него постоянное низкое. У него сильно болят почки, ноги, суставы, он не может стоять на ногах, Ализамина мучают головокружения», - рассказала Салаева.

По ее словам, сейчас ее муж под наблюдением врачей.

«Ализамину сейчас ставят капельницы, вводят лекарства, какие-то поддерживающие организм средства. В тюремном госпитале Ализамин не жалуется на условия содержания, напротив его там лечат. Однако Ализамин продолжает голодовку. Я просила его прекратить акцию, поскольку его здоровье достигла критической отметки, если его перевезли в больницу и тут интенсивно лечат. Но Ализамин непреклонен. Он говорит, что его арестовали по ложному обвинению и потому должны освободить. А если не освободят, до он готов голодать до смерти», - сказала Саида Салаева.

Она выразила опасения за жизнь мужа. «Ализамин уже 98-е сутки голодает. Как бы ему не вливали поддерживающие средства, организм без нормального, естественного питания, долго не выдержит. Ализамин сказал, что пока он сам не позвонит, или не передаст через адвокатов о том, что он прекратил голодовку, считать, что голодовка продолжается», - пояснила Салаева.

Адвокат Немат Керимли сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что планировал 16 мая посетить Салаева в тюремном госпитале.

«Но Ализамин Салаев через супругу передал адвокатам, чтобы никто не приходил, поскольку 17 мая будет очередное судебное заседание по его делу. Дело в том, что от адвокатов все еще требуют сдачи теста на коронавирус перед встречей с заключенными и это платная процедура, и Салаев не захотел лишних затрат», - сказал адвокат.

В Пенитенциарной службе подтвердили, что Салаев переведен в Лечебное учреждение, однако воздержались от комментариев, сославшись на то, что за здоровье заключенных ответственно главное медицинское управление Минюста. В этом управлении посоветовали обращаться за комментариями в сам Минюст.

На обращение за комментарием по номеру WhatsApp*, указанном на сайте Минюста, пришел автоматический ответ: «на ваш запрос будет дан ответ», без уточнения возможных сроков ответа. Однако на момент подготовки текста к публикации никакого ответа не последовало.

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