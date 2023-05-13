Азербайджанский оппозиционер Ализамин Салаев госпитализирован

13 мая 2023, 23:49

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев, проводящий 96-е сутки голодовку протеста против уголовного преследования, госпитализирован в связи с резким ухудшением состояния здоровья, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая в Баку начались судебные слушания по делу Ализамина Салаева. Оппозиционер, обвиненный в нападении с ножом на прохожего, заявил суду о своей невиновности. Вследствие длительной голодовки Салаев пребывает в очень тяжелом состоянии, сообщил его адвокат.

Ализамин Салаев - руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана. В начале февраля он был арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. Салаев же утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования он 7 февраля объявил голодовку. На 72-е сутки голодовки Салаев был переведен в отдельную камеру и взят под медицинское наблюдение, спустя два дня он пережил кому, но отказался прекращать акцию протеста.

Салаев поздно вечером 11 мая был переведен из бакинского СИЗО-1 в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахраддин Мехтиев, который только на следующий день узнал о госпитализации своего подзащитного.

«Поздно вечером 11 мая состояние Ализамина Салаева резко ухудшилось. В СИЗО было вызвано большое количество врачей разного профиля. Видимо, на месте вывести Салаева из кризиса не смогли, и его срочно доставили в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Обо всем этом я узнал только 12 мая вечером, когда направился на встречу с Салаевым в СИЗО, хотя адвокатов должны официально ставить в известность об изменении места содержания подзащитного», - рассказал Мехтиев.

По словам адвоката, сегодня он направился в тюремный госпиталь, чтобы проведать Салаева и выяснить его состояние, но к активисту его не пропустили. "Меня к Салаеву не пустили. Они мотивировали это тем, что в выходные заключенным не предоставляются встречи. Однако с учетом особых обстоятельств Салаева, а именно проведения им вот уже 96 дней голодовки и его срочной госпитализации, мне должны были позволить хотя бы на несколько минут посетить его и увидеть, в каком состоянии он находится. Никакой информации о его состоянии, заключении врачей мне также не предоставили", - рассказал адвокат.

"По всей вероятности, в результате голодовки Салаев впал в кому. Он уже впадал в коматозное состояние 27 апреля и 9 мая, но тогда врачам удавалось привести его в чувство. Видимо, сейчас ситуация более серьезная», - предположил Мехтиев.

Адвокат подчеркнул, что Салаев до госпитализации просил защитников считать его продолжающим акцию голодовки, пока он лично не сообщит им о ее прекращении.

Комментариями Пенитенциарной службы о причинах госпитализации Ализамина Салаева и о его состоянии "Кавказский узел" пока не располагает.

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