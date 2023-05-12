Ализамин Салаев отверг обвинения в суде

12 мая 2023, 01:09

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Глава Сальянской районной организации партии Народного фронта Ализамин Салаев, доставленный в суд после 94 дней голодовки, заявил о политических мотивах уголовного преследования. Суд отказался запросить у мобильного оператора информацию, которая может подтвердить невиновность активиста.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев на 88-е сутки голодовки в Бакинском СИЗО-1 находится, по словам его адвоката, в критическом состоянии. Лидер партии Али Керимли 10 мая потребовал освободить Салаева, возмутившись, что массовая амнистия его не коснулась.

Руководитель Сальянской районной организации ПНФА Ализамин Салаев в начале февраля был арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста он 7 февраля объявил голодовку. На 72-е сутки голодовки Салаев был переведен в отдельную камеру и взят под медицинское наблюдение, спустя два дня он пережил кому, но отказался прекращать акцию протеста. 2 мая суд отказал Салаеву в переводе под домашний арест.

В Гарадагском районном суде 11 мая начались судебные слушания по существу дела Ализамина Салаева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» наблюдавший за процессом представитель партии Народного фронта Азербайджана Тезехан Мираламли.

«После оглашения обвинительного акта выступил Салаев. В результате 94-дневной голодовки он очень ослаб, судья позволил ему сесть рядом с адвокатами и давать показания сидя. Салаев заявил, что не наносил удара ножом человеку, признанному «потерпевшим», а обвинение полностью сфабриковано с целью наказать его за оппозиционную деятельность. Салаев заявил, что продолжит голодовку до конца», - рассказал Мираламли.

На заседании также выступил потерпевший и двое свидетелей, которые дали показания против Ализамина Салаева. По информации ПНФА, все они ранее были судимы по наркотическим статьям и сотрудничают с органами полиции.

Защита ходатайствовала о запросе данных о местоположении мобильного телефона потерпевшего в течение 12 часов до инцидента и восьми часов после него, однако суд не удовлетворил ходатайство, отметил Мираламли.

Данные биллинга, на запросе которых настаивала защита, могут подтвердить версию о спланированной провокации против Салаева, пояснил адвокат Немат Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

«Раскрытие данных биллинга позволило бы выявить, где находился и с кем общался по телефону «потерпевший» Натиг Сулейманов. Очевидно, что за Салаевым следили, а Сулейманова наводили на встречу с ним. Инцидент произошел на Локбатанском кругу, где Салаев, возвращаясь ночью из Баку в Сальян, собирался сесть в попутную машину. Этот человек набросился на Салаева с ножом, тот оттолкнул его и пытался уйти, но сразу появившиеся полицейские задержали его. Все это происходило на оживленной транспортной развязке, где мы насчитали девять камер видеонаблюдения «Безопасный город». Сразу после ареста Салаева мы запрашивали в МВД записи с этих камер и в конце февраля получили ответ, что ни одна из камер, оказывается, не была в тот день «в рабочем состоянии». Конечно, МВД есть чего скрывать: если бы записи были просмотрены, то выявилась бы что Салаев не нарушал закон, а сам подвергся провокационной атаке. Он невиновен», - заявил адвокат

Следующее заседание суда назначено на 17 мая. Керимли отметил, что на 94-е сутки голодовки Салаев находится в очень тяжелом состоянии: конвоирам пришлось постоянно держать его под руки, а адвокаты во время процесса следили, чтобы сидящий рядом с ними активист не упал.

«Ализамин Салаев в результате длительной голодовки похудел на 47 кг и сейчас весит 71 кг. На днях кровяное давление упало до критических показателей, опасных для жизни, ему срочно под капельницей ввели лекарства. Он еще жив только благодаря инъекциям лекарств и необходимых для организма питательных веществ, однако и эта мера имеет предел, после определенного момента вливания через капельницы уже не помогают», - рассказал адвокат.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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