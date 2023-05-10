Азербайджанский оппозиционер потребовал освободить Ализамина Салаева

10 мая 2023, 10:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Член партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев три месяца проводит голодовку в знак протеста против уголовного преследования, но массовая амнистия его не коснулась, заявил лидер партии Али Керимли, потребовав освободить однопартийца.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев на 88-е сутки голодовки в Бакинском СИЗО-1 находится в критическом состоянии, рассказал 5 мая его адвокат Фахраддин Мехтиев. По словам адвоката, Салаев требует прекратить введение ему лекарств через капельницы.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации ПНФА Ализамин Салаев был задержан, а 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку. На 72-е сутки голодовки Салаев был переведен в отдельную камеру и взят под медицинское наблюдение, спустя два дня он пережил кому, но отказался прекращать акцию протеста. 2 мая суд отказал Салаеву в переводе под домашний арест.

Председатель ПНФА Али Керимли потребовал освободить Ализамина Салаева, который уже три месяца проводит голодовку в изоляторе, сообщило поздно вечером 9 мая JAMnews.

"Если бы Ализамин Салаев был коррумпированным заместителем министра […] Ильхам Алиев вчера (8 мая) помиловал бы его. […] Если бы Ализамин-бек был не должностным лицом, а просто рядовым преступником, у него все равно был бы шанс быть помилованным. Однако Ализамин-бек не коррупционер, не преступник, он требует прав и справедливости от власти, и не только для себя, а также для простых людей. Поэтому, хоть он и находится на грани смерти, «гуманизм» властей на него не распространяется", - привело издание слова Керимли.

По мнению Керимли, Ализамина Салаева, который проводит голодовку уже 92-й день, преследуют "за то, что он политзаключенный, а не коррупционер или рядовой преступник". "Потребуем свободы для Ализамин-бека!" – процитировало оппозиционера издание.

Напомним, 8 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 801 человека. Из них 463 освобождены от наказаний в виде лишения свободы, 220 заключенным наполовину сокращена неотбытая часть наказания, еще 118 освобождены от наказаний, не связанных с лишением свободы.

В списке помилованных оказались не более 10 политзаключенных, тогда как десятки осужденных по политическим мотивам остаются в тюрьмах годами, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские правозащитники. В комиссию по помилованию входят руководители силовых ведомств, и списки амнистированных составляются избирательно, пояснили они.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.