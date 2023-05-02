Ализамин Салаев оставлен под стражей

02 мая 2023, 17:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд отказал в освобождении под домашний арест активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева, который 85-е сутки проводит голодовку в СИЗО с требованием его освобождения. На сегодняшнем заседании суда Салаев назвал свое дело политическим заказом и заявил о намерении продолжать голодовку.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта было подано ходатайство о переводе активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамина Салаева под домашний арест, однако слушания так и не были назначены. На 50-е сутки голодовки Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи, заявил его адвокат. Несмотря на призыв однопартийцев, проводящий 59-е сутки голодовку в СИЗО член партии Народного фронта Ализамин Салаев отказался прекращать голодовку. На 72-е сутки голодовки Салаев был переведен в отдельную камеру и взят под медицинское наблюдение. На 74-е сутки Салаев пережил кому, но отказался прекращать голодовку в изоляторе, сообщил его адвокат. Уголовное дело против активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева взял под контроль генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. Адвокат активиста выразил надежду, что это поспособствует переводу Салаева под домашний арест.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации ПНФА Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

В Гарадагском районном суде Баку под председательством судьи Руфана Мурсалова сегодня состоялось подготовительное заседание по делу Салаева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Немат Керимли. По его словам, Салаев, выступая в суде, заявил, что уголовное дело против него является "политическим заказом" и в знак протеста он 85-е сутки проводит голодовку.

"Я ни в чем не виновен и не совершал никакого преступления. Обвинение полностью является ложью и клеветой. Меня преследуют из-за моей оппозиционной деятельности, из-за критики и разоблачения антинародной политики режима Азербайджана. В знак протеста против этого сфабрикованного обвинения я 85-е сутки провожу голодовку. Я продолжу ее до конца. Финалом будет либо обретение свободы, либо моя смерть", - процитировал адвокат Салаева.

По словам защитника, он на процессе выступил с отводом председательствующему судье Мурсалову. "Этот судья не удовлетворил ранее наше ходатайство о переводе Салаева под домашний арест. Поэтому Мурсалов не может быть беспристрастным", - сказал адвокат.

Кроме того защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела по оправдательным основаниям, и, если оно не будет удовлетворено – переводе Салаева под домашний арест. "Мы указали на отсутствие достоверных доказательств вины Салаева. С другой стороны, он 85-е сутки проводит голодовку и его жизнь в опасности. На период судебного следствия Салаев может оставаться под домашним арестом и восстанавливать свое здоровье. Однако, ни отвод суду, ни ходатайства не были удовлетворены и судья назначил судебные слушания на 11 мая", - сказал адвокат.

По его словам, состояние Салаева вызывает тревогу. "Салаев совсем ослаб. Его заводили и выводили из зала под руки надзиратели. Он держится только за счет вводимых ему инъекций. Однако это тоже имеет определенный предел", - сказал адвокат.

Керимли подчеркнул, что надежды на то, что после визита представителей прокуратуры к Салаеву и заверений в том, что дело взял под контроль глава ведомства, защита надеялась хотя бы на изменение меры пресечения на домашний арест. "Видимо, посещение сотрудников генпрокуратуры было пустой формальностью, имитацией реакции ведомства на голодовку заключенного, - сказал он..

Заседание суда проходило в здании Гарадагского районного суда в бакинском пригороде Локбатан в 27 километрах от столицы Азербайджана. Чтобы поддержать Салаева в суд приехали около трех десятков активистов ПНФА, однако в зал были пропущены только шесть человек, в том числе лидер ПНФА Али Керимли, добавил адвокат.

Али Керимли назвал уголовное дело против Ализамина Салаева "глумлением над законом и правом". "Власти демонстрируют по отношению к нему невиданную жестокость. Человек 85 суток голодает, чтобы добиться справедливости, но его все еще не выпускают из тюрьмы. Его просто обрекают на медленную смерть. Несмотря на сильную вялость, острые боли его привезли в суд в обычном автозаке. Он сам не может вставать-садиться. Его трясет, он изможден весь", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, руководство партии вновь призвало Салаева прекратить голодовку. "Мы считаем, что Салаев уже своей самоотверженной акцией достиг своей цели и привлек внимание в стране и мире, о ней пишут местные и зарубежные СМИ. С другой стороны, такие поборники свободы и демократии как Салаев должны жить и быть примером для молодежи в борьбе за перемены в стране. Однако Салаев полон решимости продолжать акцию. Последствия акции за его здоровье и жизнь будут на совести правящего режима", - отметил Керимли.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

В Гарадагском суде подтвердили, что слушания по существу назначены на 11 мая.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.