06 апреля 2023, 20:18

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Несмотря на призыв однопартийцев, проводящий 59-е сутки голодовку в СИЗО член партии Народного фронта Ализамин Салаев отказался прекращать голодовку. Адвокат оппозиционера выразил надежду, что суд 7 апреля отпустит Салаева под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта было подано ходатайство о переводе Ализамина Салаева под домашний арест, однако слушания так и не были назначены. На 50-е сутки голодовки Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи, заявил его адвокат. 29 марта адвокат лично представил в суд ходатайство о переводе Салаева под домашний арест, однако суд не удовлетворил это ходатайство.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

6 апреля адвокат Немат Керимли встретился в Салаевым в Бакинском СИЗО-1. "Ализамин Салаев продолжает голодовку 59-е сутки и состояние его здоровья продолжает ухудшаться. Его привели на встречу, держа под руки. Он буквально передвигал ноги. Он с трудом сидел, чувствовалось, что у него сильно кружится голова. Ализамин Салаев говорил медленно с одышкой, сбивался с мысли. Поэтому мы говорили недолго. Салаев сообщил, что его ломит буквально по всему телу – болят голова, спина, ноги, руки. У него стали неметь пальцы рук, он их с трудом сгибал. Салаев пожаловался также на учащение головокружений и обмороков", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что никакой медицинской помощи Салаеву не оказывают. "Его все еще не поместили в санчасть. Он содержится в общей камере. К нему медики приходят, только когда он падает в обморок. Тогда и меряют ему кровяное давление и пульс сердца.

Он уже похудел наверное на 40 кг. но в СИЗО никаких мер не принимают. Месяц назад я говорил с руководством СИЗО и мне сказали, что "голодовка – право Салаева" и они могут вмешаться если только он потеряет сознание и в таком случае они прибегнут принудительному кормлению», - продолжил адвокат.

По словам защитника, он передал Салаеву просьбу руководства ПНФА прекратить голодовку. "Но Ализамин Салаев непреклонен. Он сказал, что будет голодать до конца, если даже это будет стоить ему жизни. Он требует своего освобождения", - сказал адвокат Керимли.

Адвокат выразил надежду, что Бакинский апелляционный суд 7 апреля все же удовлетворит жалобу Салаева на отказ в переводе под домашний арест. "Очень хочется надеяться, что апелляционная инстанция учтет состояние Салаева, и хотя бы гуманитарным соображениям освободит его из-под стражи", - сказал адвокат.

Власти Азербайджана, держа Салаева под стражей, "обрекают его на смерть", подчеркнул зампред ПНФА Сеймур Хази. Верховный меджлис нашей партии обратился к Ализамину Салаеву с просьбой прекратить голодовку. Его жизнь ценна для его семьи, для нашей партии, для нашего общества. Он уже, голодая два месяца, морально победил режим своей решимостью, самоотверженностью и мужеством. Поэтому мы просили его остановить голодовку. Мы передавали нашу просьбу через адвоката. К сожалению, Салаев, выразив признательность партии, сказал, что продолжит акцию. Ответственность за его жизнь на правительстве Азербайджана, мы требуем от властей его освобождения", - сказал Хази корреспонденту "Кавказского узла"

Доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла подчеркнул опасность столь долгого голодания. "Если человек действительно голодает два месяца, то это уже очень опасно для здоровья. В начале голодовки человек получает энергию за счет запасов сахара в печени. Спустя некоторое время, организм проводящего голодовку поддерживается использованием запасов из жировых тканей. За счет этого еще организм может длительное время обходиться без поступления пищи. Если человек имел крупный вес, то жировых запасов ему может хватить на более продолжительный срок. Но в любом случае, этот ресурс тоже исчерпаемый. Кода эти запасы заканчиваются, то в организме могут начаться необратимые процессы, то есть появиться последствия, от которых организм не оправится. Могут быть атрофированы мышцы конечностей и возникнуть проблемы с опорно-двигательной системой. Могут произойти когнитивные изменения, которые скажутся на умственных способностях. То есть человек может до конца жизни стать инвалидом", - сказал Гейбулла.

Гейбулла добавил, что частые обмороки, онемение конечностей, могут быть предвестниками нарушений в нервной системе, деятельности головного мозга.

По мнению врача, для поддержания организма голодающего было бы целесообразным введение ему лекарств и не являющимися лекарствами питательными веществами средства для восстановления водно-солевого баланса организма, поступления в мозг достаточной жидкости. "Салаев в СИЗО и там есть медработники, и они знают, как поступать. Вообще же для восполнения минералов в организме принято вводить внутривенную инфузию физрастворов калия, натрия и магния, чтобы прежде всего стабилизировать водно-солевой баланс. После прекращения голодовки уже проводится курс реабилитации", - заявил Гейбулла.

Напомним, Ализамин Салаев ранее заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

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