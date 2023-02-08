Ализамин Салаев арестован на три месяца в Азербайджане

08 февраля 2023, 21:44

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев обвинен в хулиганстве с применением насилия и арестован на три месяца. Салаев отверг обвинения и после задержания объявил голодовку, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", ночью 7 февраля в Баку по подозрению в нанесении ножевого ранения человеку (ст. 126 УК) задержан глава Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев. Салаев отвергает эти утверждения и заявил, что сам подвергся нападению. В ПНФА считают, что против Салаева совершена провокация.

Салаеву предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия и насилия к пострадавшему (статья 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет. Гарадагский районный суд Баку 8 февраля избрал в отношении Салаева и меру пресечения в виде ареста на три месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Салаева Немат Керимли.

Салаев в знак протеста против необоснованного уголовного дела с 7 февраля объявил голодовку, отметил защитник.

По его словам, Салаев отверг предъявленное ему обвинение. "Ализамин Салаев сказал, что против него была совершена спланированная провокация. По его словам, приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы.Знакомый его подбросил до "Локбатанского круга" (транспортная развязка на пересечении Локбатанского и Ходжасанского шоссе на южном выезде из Баку – Прим. "Кавказского узла"), где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости Гарадагского районное управление полиции", - рассказал Керимли

Защитник не смог предоставить информацию о личности другого участника инцидента и месте его нахождения, сославшись на подписание документа о не разглашении тайны следствия.

Статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 126 Уголовного кодекса Азербайджана) предусматривает более суровое наказание, от трех до восьми лет лишения свободы, чем статья, по которой обвинен Салаев, подчеркнул Керимли.

"Возможно, сначала они хотели ему предъявить обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако для этого должны быть серьезные основания, и в частности реальные ранения или другие тяжкие телесные повреждения. Статья о хулиганстве с применением оружия и насилия (статья 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана) более обтекаемая, она также предполагает такие признаки преступления, как "применение насилия", однако об ущербе здоровью потерпевшего речь не идет. И в то же время, по этой статье также предполагается тюремное заключение вплоть до пяти лет", - сказал адвокат. Защита намерена обжаловать арест, добавил он.

В Гарадагском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что в отношении Салаева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов подверг сомнению достоверность обвинения активисту."Обвинения в хулиганстве или причинении ущерба здоровью человека часто применяются против оппозиционеров в Азербайджане. Найти "потерпевших" для полиции не составляет труда. Обычно это бывают лица, находящиеся на тайной службе у полиции, или те у кого есть проблемы с законом, которым предлагают оговорить кого-то в обмен на освобождение от ответственности. В свое время по таким статьям были осуждены оппозиционные политики Тофиг Ягублу, Сеймур Хази, Неймат Панахлы, еще раньше - блогеры Эмин Милли и Аднан Гаджизаде, журналист Ганимат Захид. По тому же обвинению был арестован и осужден Агиль Гумбатов. Ализамин Салаев вряд ли стал бы на кого-то нападать зная, что на оживленной транспортной развязке масса камер видеонаблюдения, уйти от наказания будет сложно. А то, что он ночью оказался в дороге – ничего удивительного в этом нет. Сейчас многие жители регионов приезжают в Баку на один день и из-за отсутствия места для ночлега ночью возвращаются обратно", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов также считает, что обвинение Салаеву может быть сфабрикованным. "Ализамин Салаев и ранее несколько раз подвергался арестам из-за своей политической деятельности. Он активный участник протестных акций. Несмотря на то, что он проживает в регионе, он приезжал практически на все акции протеста в Баку последних лет. Он непримирим к не справедливости. Так что ничего удивительного нет, что против него в очередной раз организовали провокацию", - сказал Ахмедов корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, 20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года он вышел на свободу досрочно по амнистии. В июле того же года он был арестован в административном порядке на 30 суток.

"Кавказский узел" также писал, что в 2019 году Салаев четыре раза подвергался административным арестам. 10 января 2019 года за участие в акции протеста в защиту блогера Мехмана Гусейнова ему дали 25 суток. 18 февраля того же года, накануне митинга в Баку, ему дали 15 суток. 7 мая Ализамина Салаева приговорили к 15 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. После выхода на свободу он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

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