В Азербайджане задержан активист Ализамин Салаев

07 февраля 2023, 13:59

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В Баку по подозрению в нанесении ножевого ранения человека задержан глава Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев. Салаев отвергает эти утверждения и заявляет, что сам подвергся нападению. В ПНФА считают, что против Салаева совершена провокация.

Ализамин Салаев был задержан около 01.00 7 февраля на территории Гарадагского района Баку, сообщил его сын Огтай Салаев.

«Сегодня около 6 часов утра отец позвонил и сообщил о своем задержании. Ночью он возвращался из Баку домой в Сальян (130 км.) и ожидал на круге в поселке Локбатан попутную машину. В это время на него набросился человек с ножом. Он стал защищаться, и в этот момент появились сотрудники полиции и задержали моего отца – якобы он виноват в инциденте. Отец сказал, что он находится в статусе подозреваемого по ст. 126 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК. Отец сказал, что это была спланированная против него провокация с целью фальсификации уголовного дела. Отец сказал, что сотрудники полиции словно поджидали нападения на отца провокатора и появились сразу когда этой случилось», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Огтай Салаев.

По словам сына активиста, у его отца не было ножа, однако его обвиняют в том, что он нанес ножевое ранение нападавшему.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Салаев подозревается в нанесении ножевого ранения человеку.

«7 февраля около часа ночи около «Локбатанского круга» на территории Гарадагского района Баку неизвестный нанеся из хулиганских побуждений ножевые ранения в живот и руку жителя поселка Сахил Натига Сулейманова, скрылся с места происшествия. Раненый был госпитализирован. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении противоправных действия Замина (Ализамина Салаева)», - сказал сотрудник пресс-службы.

В ПНФА считают, что Салаева преследуют по ложному обвинению. «Ализамин Салаев один из активных поборников демократии и свободы в Азербайджане. Он занимает непримиримую позицию против чиновничьего произвола, несправедливости. Салаев один из самых активных деятелей ПНФА в регионах. За это его не раз подвергали административным арестам, а три года назад арестовали по сфабрикованному обвинению. Очевидно, что его вновь арестовали по клеветническому обвинению», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

Власти развернули новую кампанию репрессий против ПНФА, считает он.

«Салаев пятый активист, задержанный после 20 января. Но, если Анар Гусейнов, Ровшан Сафаров, Эльнур Гасанов и Орхан Бахышлы были арестованы в административном порядке на 30 суток, то Салаеву грозит длительный срок лишения свободы», - сказал Адилов.

Он отметил, что его не могут продержать в полиции без решения суда более 48 часов. «Однако, судя по всему они собираются предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения в виде ареста», - сказал Адилов.

Для защиты прав Салаева привлечен адвокат Немат Керимли. «Меня только что привлекли к защите. Я буду добиваться встречи с Салаевым и прояснить ситуацию», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что по ст. 126 Салаеву может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, 20 апреля 2020 года Ализамин Салаев был признан виновным в клевете и оскорблении и приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для обвинения стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. В январе 2022 года он вышел на свободу досрочно по амнистии. В июле того же года он был арестован в административном порядке на 30 суток.

"Кавказский узел" также писал, что в 2019 году Салаев четыре раза подвергался административным арестам. 10 января 2019 года за участие в акции протеста в защиту блогера Мехмана Гусейнова ему дали 25 суток. 18 февраля того же года, накануне митинга в Баку, ему дали 15 суток. 7 мая Ализамина Салаева приговорили к 15 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. После выхода на свободу он рассказал о пытках в полиции. В октябре 2019 года он получил 15 суток ареста накануне протестной акции оппозиции.

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