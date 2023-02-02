Азербайджанский активист Орхан Бахышлы арестован на 30 суток

02 февраля 2023, 17:32

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Силовики задержали активиста партии Народного фронта Азербайджана Орхана Бахышлы после его интервью с критикой преследования Бахтияра Гаджиева, рассказала мать Бахышлы. Активист признан виновным в неподчинении требованиям полиции и помещен под арест на 30 суток.

Как писал "Кавказский узел", 22 января суд в Баку, проигнорировав аргументы защиты, на месяц продлил арест активиста Бахтияра Гаджиева, который голодает в изоляторе, требуя освобождения. 27 января апелляционный суд оставил в силе это решение. Адвокаты заявили, что за время голодовки состояние Гаджиева резко ухудшилось, однако он не получает качественной медпомощи. На 22-й день голодовки у него возникли судороги и участились обмороки, заявила 30 января адвокат Зибейда Садыгова. На 23-и сутки голодовки встретился с матерью, но отказался прекратить акцию протеста, несмотря на ее просьбы. Адвокат назвал состояние Гаджиева критическим. 1 февраля суд в третий раз отказал Гаджиеву в переводе под домашний арест.

Член Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Орхан Бахышлы был задержан сегодня утром, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его мать Кямаля Рагимли.

"Он вышел утром из дома, чтобы пойти на работу. Однако до работы Орхан не дошел. На мобильный телефон Орхана звонки также не доходят. По всей видимости, его задержали. Вчера после заседания суда над Бахтияром Гаджиевым он давал интервью и заметил, как его снимает на видео сотрудник полиции. Я обращалась на "102" (горячая линия) МВД, чтобы прояснить судьбу моего сына, но никакой информации пока они мне не предоставили", - сказала Рагимли 2 февраля в 16.15 (15.15 мск).

Начальник отдела пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла», что Бахышлы "задержан, ведется расследование". Позднее он сообщил, что по решению Хатаинского районного суда Бахышлы арестован на 30 суток. Он признан виновным в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции.

В Хатаинском суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информации о решении суда.

В ПНФА назвали арест Бахышлы "политически мотивированным шагом"."Очевидно, что Бахышлы преследуют по политическим мотивам. Его ранее уже осуждали по сфабрикованному уголовному делу. Но, выйдя на свободу он продолжил политическую деятельность. В последнее время он активно участвовал в кампании в защиту Тофига Ягублу и Бахтияра Гаджиева. Он в январе участвовал в голодовке солидарности с Ягублу. Вчера он пришел в суд, чтобы поддержать Бахтияра Гаджиева. В интервью Бахышлы решительно осудил преследование Гаджиева и вот сегодня его арестовали", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

Молодой активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Орхан Бахышлы, арестованный по обвинению в незаконном обороте наркотиков, 18 сентября 2018 года был приговорен к шести годам лишения свободы. Защита обжаловала этот приговор. Верховный суд Азербайджана 4 июня частично удовлетворил кассационную жалобу Бахышлы, переквалифицировав обвинение со статьи 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) на 234.1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Азербайджана, и сократил тюремный срок ему до трех лет. В марте 2021 г Бахышлы был помилован.

Оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку в изоляторе 5 января, после отказа суда удовлетворить его жалобу на административный арест. На седьмые сутки голодовки семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию. Голодовку в поддержку требований политика проводит также его супруга и группа активистов 22 января Ягублу вышел на свободу, он и его соратники прекратили голодовку, которую объявили ранее в знак протеста против необоснованного, по их мнению, решения суда о заключении под стражу.

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