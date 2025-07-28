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20:53, 28 июля 2025

Двое туристов пострадали в горах Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели эвакуировали из ущелья Безенги двоих альпинистов, которые получили травмы во время камнепада. Пострадавшим оказывают помощь врачи в Нальчике.

Двое туристов - 63-летний житель Петербурга и 40-летняя женщина из Саратовской области, - совершали восхождение на гору Башхаауз. Их маршрут начался из альпинистского лагеря "Безенги", группа была зарегистрирована в МЧС. 

На высоте 3800 метров альпинисты попали под камнепад и получили травмы. Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавших, спасательная операция заняла более двух часов, сообщило республиканское управление МЧС в официальном Telegram-канале. 

В Нальчике пострадавшие туристы были переданы медработникам. Минздрав Кабардино-Балкарии не публиковал сообщений об их состоянии.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2025 года Эльбрусский районный суд приговорил к реальным срокам заключения двоих гидов и организатора восхождения на Эльбрус, по вине которых осенью 2021 года погибли пять человек, а еще 11 пострадали. Верховный суд Кабардино-Балкарии сократил на полгода сроки наказания обоим гидам. 

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Автор: "Кавказский узел"

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