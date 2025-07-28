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13:52, 28 июля 2025

Смягчен приговор гидам трагического восхождения на Эльбрус

Восхождение на Эльбрус. Скриншот: Следственный комитет РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторона потерпевших настаивала на ужесточении наказания, однако каждому из двух гидов сроки в колонии были сокращены на полгода.

Как писал "Кавказский узел", отметим, что ранее двое гидов  - Антон Никифоров и Илья Чуйков - были осуждены на три года шесть месяцев и три года два месяца в колонии общего режима соответственно. Организатор восхождения Денис Алимов получил пять лет семь месяцев лишения свободы.

Илье Чуйкову и Антону Никифорову, гидам, которые сопровождали туристов на Эльбрус, сократили тюремные сроки. Такое решение принял Верховный суд Кабардино-Балкарии по итогам поданной апелляции на приговор Эльбрусского райсуда, вынесенный в феврале 2025 года.

«Приговор Эльбрусского районного суда изменить. Смягчить наказание Антону Никифорову до трех лет лишения свободы, Илье Чуйкову — до двух лет восьми месяцев лишения свободы, в остальном приговор суда оставить без изменения», — цитирует «Интерфакс» слова председательствующей судьи Халимат Сабанчиевой.

Организатора восхождения Дениса Алимова освободили в связи с окончанием назначенного ему судом срока. Отметим, что  Алимов сказал, что не признает вину. "Прошу приговор отменить, себя виновным не признаю ни по одному пункту и не буду признавать и сознаваться в том, чего я не совершал на самом деле", - цитировал ТАСС его последнее слово в ходе процесса в суде первой инстанции.  

По версии следствия, Алимов знал, что часть привлеченных им проводников не соответствует квалификационным требованиям, также не было принято во внимание, что в сентябре погодные условия неблагоприятны для прохождения маршрута на западную вершину Эльбруса с юга. Кроме того, организаторы не оценили уровень подготовки, амуниции и состояние здоровья участников группы. После ухудшения погоды проводники не смогли собственными силами спустить всю группу к исходной точке и своевременно организовать эвакуацию.

Сторона потерпевших настаивала на ужесточении наказания, а также на взыскании с осужденных дополнительных компенсаций за моральный вред и дорожные расходы, которые потерпевшие понесли для участия в процессе. Гособвинители также просили ужесточить сроки, настаивая, что гиды и организатор восхождения не обеспечили туристам безопасный подъем.

"Осужденные не просто проявили халатность, они системно и сознательно нарушали правила безопасности нахождения в горах, и нет ни одного смягчающего обстоятельства: они не раскаялись, не признали свою вину. Родители моей жены до сих пор не поставили памятник ей, так как не могут поверить в случившееся, она была их единственным ребенком", - отметил Артем Нестеров, муж погибшей во время восхождения Елены Нестеровой. Он вместе с женой в тот день поднимался на Эльбрус и в момент ее гибели находился рядом.

Источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии сообщил РИА «Новости», что фигурантами дела были еще два гида, но один из них, находясь под подпиской о невыезде, скрылся от следствия, а другой подписал контракт на участие в специальной военной операции.

Напомним, происшествие на Эльбрусе вызвало широкий общественный резонанс. Причина трагедии — в отсутствии должного контроля за коммерческими фирмами, которые отправляют туристов в горы, предположил руководитель Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов. Схожее мнение высказал и краевед Виктор Котляров. Он предложил ввести обязательную сертификацию компаний и гидов, а также экзаменационное подтверждение альпинистских навыков туристов.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор". 

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