Три человека осуждены по делу о гибели туристов на Эльбрусе

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Организатор восхождения на Эльбрус и два гида приговорены к срокам в колонии по делу о гибели пяти альпинистов.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2022 года Следком отчитался о завершении расследования дела о гибели пяти альпинистов, и оно было передано в суд.

23 сентября 2021 года группа из 19 альпинистов попала в снежный буран на Эльбрусе на высоте более 5000 метров. Пятеро умерли, 11 были доставлены в больницу, а трое от госпитализации отказались. Дело было возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя). Организовавший восхождение петербургский бизнесмен Денис Алимов написал явку с повинной и дал признательные показания.

Эльбрусский райсуд сегодня признал виновными организатора восхождения и двух гидов, сообщил представитель суда.

По его словам, организатор восхождения приговорен к пяти годам и семи месяцам колонии общего режима, а участвовавшие в восхождении двое инструкторов-проводников - три года и два месяца и 3,5 года колонии общего режима, пишет "Интерфакс".

Напомним, происшествие на Эльбрусе вызвало широкий общественный резонанс. Причина трагедии — в отсутствии должного контроля за коммерческими фирмами, которые отправляют туристов в горы, предположил руководитель Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов. Схожее мнение высказал и краевед Виктор Котляров. Он предложил ввести обязательную сертификацию компаний и гидов, а также экзаменационное подтверждение альпинистских навыков туристов.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

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