Дело о гибели туристов на Эльбрусе дошло до суда

25 марта 2022, 13:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уголовное дело в отношении гидов, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности, передано в суд.

Как писал "Кавказский узел", в связи с гибелью пяти альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя). Организатор восхождения, петербургский бизнесмен Денис Алимов был задержан. Он написал явку с повинной и дал признательные показания. В сентябре 2021 года он был арестован, 22 декабря суд отпустил его под домашний арест. 17 января постановление о домашнем аресте было отменено и Алимов был взят под стражу в зале суда. 3 марта Следком отчитался о завершении расследования дела. Обвинение было предъявлено организатору восхождения и четырем гидам, которые принимали участие в походе.

"Обвиняемые в сентябре прошлого года организовали восхождение на западную вершину горы Эльбрус для 20 жителей разных регионов России с участием проводников, которые не соответствовали квалификационным требованиям, предъявляемым к инструкторам-проводникам по альпинизму и горному туризму", - приводит версию следствия прокуратура Кабардино-Балкарии.

Следователи также полагают, что "организатор не оценил готовность группы к восхождению по уровню подготовки, амуницию, состояние здоровья и не принял во внимание климатические условия, которые в сентябре считаются неблагоприятными для восхождения". Уголовное дело в отношении пяти обвиняемых передано в Эльбрусский районный суд, уточнили в прокуратуре.

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