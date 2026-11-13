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20:05, 13 ноября 2026

Глава села Эльбрус арестован по делу мошенничестве с земельным участком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключен под стражу глава сельского поселения Эльбрус Ислам Джаппуев, который обвиняется в передаче земельного участка своей родственнице по заниженной цене.

Следователи в Кабардино-Балкарии расследуют уголовное дело против главы сельского поселения Эльбрус. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

По версии следствия, подозреваемый, занимая должность главы сельского поселения, в период с сентября по ноябрь 2024 года организовал незаконное продажу земельного участка, находившегося в муниципальной собственности, в пользу своей родственницы, сообщил республиканский Следком в Telegram-канале.

Следствием установлено, что чиновник, используя служебные полномочия, принял ряд незаконных решений по передаче земельного участка площадью 1907 квадратных метров. С этой целью он изменил вид разрешенного использования земли, после чего предоставил ее своей родственнице в аренду без конкурсных процедур.

Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость земельного участка на момент его передачи составляла более 14,8 млн рублей, тогда как покупатель заплатил за него лишь 328,5 тысяч рублей, таким образом размер причиненного ущерба составил 14,5 млн рублей.

"Действия подозреваемого были выявлены и пресечены сотрудниками управления ФСБ по Кабардино-Балкарии. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации на официальном сайте поселения, должность главы занимает 46-летний Ислам Джаппуев.

Напомним, что в марте 2025 года полиция объявила в розыск бывшего зампредседателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. Следствие считает, что Эфендиев может быть причастен к махинациям с земельным участком в 6 квадратных километров в Приэльбрусье, ущерб оценен в 31 миллион рублей. В июне Верховный суд России заочно выдал санкцию на арест Эфендиева. В сентябре в Майкопский городской суд было направлено дело бывшего главы администрации поселка Эльбрус Узеира Курданова и Ларисы Кадыровой, которые являются фигурантами этого дела.

Уголовное дело Эфендиева связано с мошенничеством при строительстве в 2015 году гостиничного комплекса на территории нацпарка "Приэльбрусье". Фигурантом дела также является бывший зампрокурора республики Азрет Кадыров, заочно арестованный по аналогичным обвинениям. В феврале 2024 года была задержана сестра Азрета Кадырова Лариса Кадырова. Она числилась собственницей участка в ущелье Адыл-Су, на котором планировалось строительство многоэтажной гостиницы.

По данным "Коммерсанта", администрация Эльбрусского района продала ей участок нацпарка площадью 6 тысяч квадратных метров в 2015 году за 450 тысяч рублей при кадастровой стоимости в 8,4 млн рублей.

В декабре 2025 года суд в Майкопе признал бывшего главу села Эльбрус Узеира Курданова и местную жительницу Ларису Кадырову виновными в мошенничестве с участком земли в нацпарке "Приэльбрусье" и приговорил к реальным срокам.

Национальный парк "Приэльбрусье" образован на территории Кабардино-Балкарии в 1986 году для сохранения природного комплекса и создания условий для развития организованного отдыха, туризма и альпинизма. Территория нацпарка пролегает вдоль высокогорной части Баксанского ущелья и образована среднегорными и высокогорными хребтами Большого Кавказа.

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

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Автор: "Кавказский узел"

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