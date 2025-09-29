Суд отказался вернуть в Кабардино-Балкарию дело о мошенничестве с землями нацпарка

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу защиты двух обвиняемых в мошенничестве с участком земли в нацпарке "Приэльбрусье" на решение суда, который передал дело в суд Майкопа.

Как писал "Кавказский узел", в марте полиция объявила в розыск бывшего зампредседателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. Следствие считает, что Эфендиев может быть причастен к махинациям с земельным участком в 6 квадратных километров в Приэльбрусье, ущерб оценен в 31 миллион рублей. В июне Верховный суд России заочно выдал санкцию на арест Эфендиева.

Уголовное дело Эфендиева связано с мошенничеством при строительстве в 2015 году гостиничного комплекса на территории нацпарка "Приэльбрусье". Фигурантом дела также является бывший зампрокурора республики Азрет Кадыров, заочно арестованный по аналогичным обвинениям. В феврале 2024 года была задержана сестра Азрета Кадырова Лариса Кадырова. Она числилась собственницей участка в ущелье Адыл-Су, на котором планировалось строительство многоэтажной гостиницы. По данным "Коммерсанта", администрация Эльбрусского района продала ей участок нацпарка площадью 6 тысяч квадратных метров в 2015 году за 450 тысяч рублей при кадастровой стоимости в 8,4 млн рублей.

Уголовное дело бывшего главы администрации поселка Эльбрус Узеира Курданова и Ларисы Кадыровой поступило на рассмотрение в Майкопский горсуд, сообщает сегодня "Газета Юга".

"Об изменении территориальной подсудности ходатайствовала Генпрокуратура, где сочли, что имеются обстоятельства, "которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность" судов в КБР и СКФО", - говорится в публикации.

Согласно карточке дела на сайте Майкопского горсуда, Лариса Кадырова обвинена по части 4 статьи 174.1 УК РФ 1 и части 4 статьи 159 УК РФ 2 , а Узеир Курданов - по части 3 статьи 286 3 и части 4 статьи 159 УК РФ. Дело поступило в суд 9 сентября, судебное заседание назначено на 10.00 мск 2 октября, отмечается в карточке.

Апелляционное определение № АПЛ25-224 на решение суда, удовлетворившего ходатайство первого заместителя генпрокурора об изменении территориальной подсудности дела, опубликовано на сайте Верховного суда России.

В документе указано, что постановлением судьи Верховного суда России от 6 июня 2025 года изменена территориальная подсудность уголовного дела Кадыровой и Курданова, и дело передано для рассмотрения по существу в Майкопский горсуд Адыгеи.

Уголовное дело подсудно Эльбрусскому райсуду Кабардино-Балкарии, но представитель Генпрокуратуры попросил Верховный суд передать дело в другой регион. Это решение оспорили адвокаты обвиняемых, указав, что ходатайство Генпрокуратуры "объективными доказательствами не мотивировано".

Однако суд решил, что с учетом положения Мурата Эфендиева и Азрета Кадырова - брата Ларисы Кадыровой - "при рассмотрении дела судами Кабардино-Балкарской Республики и на территории Северо-Кавказского федерального округа принятые в рамках рассмотрения настоящего уголовного дела решения, вне зависимости от их сути, могут быть подвергнуты сомнению с точки зрения объективности и беспристрастности".

Решение об изменении территориальной подсудности дела "является законным и обоснованным", заявила апелляционная инстанция и не удовлетворила жалобу адвокатов.

Напомним, в 2022 году жители Эльбрусского района активно обсуждали сделки по продаже курортных земель, когда силовики провели в муниципалитете серию обысков.

Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков нацпарка были остановлены в 1990-е годы, а фактически уточнение границ началось только в 2019 году. В результате возникло множество земельных споров: некоторые участки были "вырваны" из состава охраняемой территории, частично земли нацпарка оказались землями населенных пунктов, а отдельные земли населенных пунктов стали территорией нацпарка.

Нацпарк "Приэльбрусье" был создан в 1986 году постановлением Совета министров РСФСР. Земли парка отнесены к объектам федеральной собственности. Общая площадь лесничества "Национальный парк "Приэльбрусье" - 75430 гектаров.