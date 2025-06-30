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14:21, 30 июня 2025

Замглава Верховного суда Кабардино-Балкарии заочно арестован

Мурат Эфендиев. Фото: https://www.instagram.com/p/DH5rJRKN21v/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд России заочно арестовал бывшего зампредседателя ВС Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева по делу о мошенничестве и легализации денежных средств. 

Как писал "Кавказский узел", в марте полиция объявила в розыск Эфендиева. В ноябре 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по представлению председателя СКР дала согласие на возбуждение уголовного дела.

Следствие считает, что Эфендиев может быть причастен к махинациям с земельным участком в 6000 квадратных меьола в Приэльбрусье, ущерб оценен в 31 миллион рублей, пишет издание.

Верховный суд РФ заочно выдал санкцию на арест бывшего заместителя председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. "Суд удовлетворил иск об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службе суда. 

«Избрать в отношении судьи в отставке Эфендиева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции или с момента его задержания на территории РФ», — указал председательствующий судья Олег Зателепин.

В суд обратился представитель Следственного комитета с ходатайством о заочном аресте Эфендиева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества), сообщает РАПСИ.

Ранее, в ноябре 2024 года, ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела против Эфендиева, а в декабре прекратила его полномочия в связи с уходом в отставку. В марте 2025 года МВД объявило Эфендиева в межгосударственный розыск, а позднее — в международный розыск. За три дня до отправки материалов в ВККС судья в отставке взял отпуск. Сейчас, по версии Следкома, Эфендиев находится на территории Турции. 

Представитель защиты экс-судьи Евгений Миндиев в ходе заседания заявил, что следствие не предоставило достаточных доказательств незаконного выезда Эфендиева за пределы России, поскольку его подзащитный имел законное право на свободное передвижение.  Второй представитель защиты обратил внимание суда на ранее заявленную позицию Эфендиева, который отрицал свою причастность к вменяемым деяниям, называя обвинения голословными. В числе смягчающих обстоятельств были упомянуты отсутствие судимостей, проблемы со здоровьем и наличие на иждивении трех несовершеннолетних детей.

Уголовное дело в отношении экс-судьи связано с мошенничеством при строительстве в 2015 году гостиничного комплекса на территории национального парка «Приэльбрусье». Фигурантом дела также является бывший заместитель прокурора республики Азрет Кадыров, которого 19 июня Басманный суд Москвы заочно арестовал. Ему предъявлено обвинение по аналогичным статьям. Позднее, 26 июня, Кадыров обжаловал это решение суда, сообщает ТАСС. Обвиняемым также вменяют отмывание денег на сумму 31 млн рублей.

В феврале 2024 года была задержана сестра прокурора Азрета Кадырова Лариса Кадырова, которая числилась собственницей участка в ущелье Адыл-Су, на котором планировалось строительство многоэтажной гостиницы. Администрация Эльбрусского района продала ей участок национального парка площадью 6 тыс. кв. м в 2015 году за 450 тыс. руб. при кадастровой стоимости 8,4 млн руб, уточняет «Коммерсант».

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