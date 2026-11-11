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Кавказский узел

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19:45, 11 ноября 2026

Горнолыжный сезон открыт на курорте "Эльбрус"

Курорт "Эльбрус". Фото: https://pravitelstvo.kbr.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Компания "Кавказ.РФ" объявила об открытии горнолыжного сезона на курорте в Приэльбрусье.

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году официальное открытие горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус" состоялось 6 декабря. По этому случаю на курорте была запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

Согласно данным на сайте курорта, на "Эльбрусе" пять канатных дорог: Азау – Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м - 3500 м), Мир-2 – Баштала (3500 м - 3560 м), Баштала – Чиран (3560 м - 3300 м) и Мир – Гарабаши (3500 м - 3847 м).

Сегодня состоялось открытие горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус", сообщила в своем телеграм-канале компания "Кавказ.РФ".

"Мы запустили верхнюю зону катания «Гарабаши-Мир» на высотах 3847-3500 метров. Трасса протяженностью почти два километра красного [высокого - Прим. "Кавказского узла"] уровня сложности с девяти утра встречает первых гостей, в это время курорт готовит и другие спуски – они будут открываться постепенно", - говорится в публикации.

Нижние трассы «Азау-Кругозор» "готовы на 30%", отмечается в сообщении. "Для того, чтобы толщина снега на нижних трассах достигла слоя 40-50 см, необходимого для безопасного катания, нужно еще около 80 часов работы пушек и ружей", - пояснила компания.

С сегодняшнего дня на курорте действует "тариф низкого сезона". " Начинают действовать многодневные билеты, купленные заранее. Предпродажи ски-пассов со скидками продолжатся до конца ноября", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", получил новое наименование - АО "Кавказ.РФ". Среди задач новой корпорации - управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

Тызыльская теснина, Эльбрусский район в Кабардино-Балкарии. Фото: Олег Мар. https://ru.wikipedia.org/
13:32 08.07.2026
Формальный подход чиновников лишил Кабардино-Балкарию туристических дивидендов
Бюджет Кабардино-Балкарии имел бы значительно больше средств за счет туризма если бы чиновники разработали целевую программу его развития. Но на текущем этапе отдыхающие сталкиваются в республике с разбитыми дорогами, свалками и плохой инфраструктурой, указали опрошенные "Кавказским узлом" представители местной туристической индустрии.

Напомним, в сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей. Суд постановил выплатить сыновьям погибших по 1,3 млн рублей, вдовам - 1,3 млн рублей и 1,5 млн рублей.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

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Автор: "Кавказский узел"

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