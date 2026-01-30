×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
18:23, 30 января 2026

Дело об аварии на канатной дороге на Эльбрусе дошло до суда

Канатная дорога на Эльбрусе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Завершено следствие по делу об обрыве на канатно-кресельной дороге на горе Эльбрус, где в сентябре погибли три человека. В деле фигурируют также 11 пострадавших пассажиров канатки, которые получили травмы. 

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу, им было предъявлено обвинение по статье об оказании опасных услуг (часть 3 статьи 238 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). В октябре прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших требует 10 млн компенсации за гибель отца, второй - 15 млн рублей. Банковские счета ООО "МКД Эльбрус" арестованы. 

В Кабардино-Балкарии в суд направлено уголовное дело о гибели людей в Приэльбрусье, обвиняемыми по которому проходят генеральный директор и главный инженер однокресельной маятниковой канатной дороги. 

Следователи пришли к выводу, что обвиняемые к сентябрю 2025 года продолжали эксплуатировать канатную дорогу без планового технического осмотра и оказывать платные услуги туристам. Срок функционирования канатной дороги, установленный последней на тот момент проверкой, истек в июле 2025 года. 

Механизмы канатно-кресельной дороги к 12 сентября были неисправны. Во время работы оборудования в этот день несуще-тяговый канат с находившимися в креслах людьми упал на скалистую поверхность горы Эльбрус между станциями Мир и Гара-Баши.

"В результате трое граждан получили травмы, несовместимые с жизнью, еще одиннадцать - повреждения различной степени тяжести”, - указывает официальный Telegram-канал Следкома Кабардино-Балкарии. Комментариями от обвиняемых или их адвокатов относительно выводов следствия "Кавказский узел" пока не располагает. 

9 октября Эльбрусский райсуд запретил на 60 дней эксплуатацию канатной дороги, на которой погибли люди. 16 декабря работа канаток, в том числе на маршруте, где произошло ЧП, была возобновлена

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

