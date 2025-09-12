Число жертв аварии на Эльбрусе увеличилось до трех

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи обнаружили тело еще одного погибшего в результате аварии с канатной дорогой на горе Эльбрус. Количество погибших в результате инцидента таким образом выросло до трех.

Как писал "Кавказский узел", сегодня днем из-за обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли два человека. Других находившихся на месте происшествия людей пришлось эвакуировать спасателям в сложных погодных условиях. Позже спасатели отчитались, что эвакуированы 35 человек.

О третьем погибшем в результате обрыва канатно-кресельной дороги на Эльбрусе сообщил официальный Telegram-канал Следкома Кабардино-Балкарии. По информации ведомства, погибшего обнаружили следователи и криминалисты, личность этого человека устанавливается.

Глава республики Казбек Коков подтвердил данные о третьем погибшем. “Стало известно еще об одном погибшем при аварии на канатной дороге.Его тело было обнаружено в небольшом водоеме уже после эвакуации людей на поляну Азау", - написал он в своем Telegram-канале.

Республиканское управление МЧС ранее утверждало, что на канатной дороге в момент аварии находились 37 человек, двое из них погибли, а остальные были эвакуированы.

Один из погибших на Эльбрусе - 65-летний бывший учитель рисования гимназии №5 в Тырныаузе, вторая - 35-летняя туристка из Махачкалы, они ехали в одноместных креслах друг за другом, отмечает со ссылкой на собственные источники канал “Сапа Кавказ”

Коков ранее заявил, что аварийную канатную дорогу эксплуатировала частная компания ООО "МКД Эльбрус". В МЧС при этом сообщали, что дорога "с 3 по 24 сентября находится на регламентных работах по подготовке к зимнему сезону".

