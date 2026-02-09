Число амнистированных в Азербайджане превысило 15 тысяч

За полтора месяца 15119 человек попали под объявленную президентом Азербайджана масштабную амнистию, отчитался Минюст.

Как писал "Кавказский узел", исполнение закона об амнистии началось в Азербайджане 22 декабря 2025 года. По данным властей, амнистия, которая затронет около 20 тысяч человек, займет четыре месяца.

15 декабря 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев внес в парламент Акт об амнистии. Инициатива приурочена к объявленному в 2025 году в Азербайджане "Году Конституции и суверенитета" и восстановлению суверенитета страны над всей ее территорией, заявили власти. Парламент принял соответствующий закон. Местные активисты приветствовали инициативу об амнистии, однако отметили, что она не решит проблему политзаключенных.

С 22 декабря 2025 года по 8 февраля под амнистию попали 15 119 человек, сообщает сегодня АПА.

Согласно ответу Минюста на запрос агентства, из числа людей, к которым была применена амнистия, 5148 человек освобождены от дальнейшего лишения свободы, 8914 - от наказаний, не связанных с лишением свободы. Срок наказания 1045 приговоренных к лишению свободы был сокращён на шесть месяцев, еще 12 человек освобождены от уголовной ответственности.

1216 амнистированных были осуждены за преступления, не представляющие большой общественной опасности, 849 – за тяжкие преступления, 13054 - за менее тяжкие, отчитался Минюст.

В числе амнистированных 14 345 мужчин (из них 18 несовершеннолетние), 774 женщины. Исполнение акта об амнистии продолжается, говорится в публикации.

Напомним, к 5 января под амнистию попали и вышли из тюрем 52 политзаключенных, сообщил "Кавказскому узлу" руководитель департамента конфликтов и миграции Института мира и демократии Ариф Юнусов.

Амнистия коснулась лишь 10% от общего числа политзаключенных в Азербайджане, все это верующие, осужденные по надуманным обвинениям на волне обострения отношений с Ираном, которым осталось провести в заключении менее полугода, указали в декабре 2025 года правозащитники.

15 января Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал новый национальный список политзаключенных, включив в него 340 фамилий. За последние четыре месяца число политзаключенных сократилось, это произошло главным образом за счет акта об амнистии. Однако в этот период были продолжены политически мотивированные аресты, указали правозащитники.

Предыдущую масштабную амнистию Ильхам Алиев инициировал в ноябре 2021 года. Амнистия, которая охватит более 15 тысяч человек, не распространится на политзаключенных, предположили тогда правозащитники.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане впервые с начала 2000-х годов превысило 300. В июне 2025 года в обновленном списке было уже 375 человек, а в октябре - 392.

Наибольший прирост заключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.