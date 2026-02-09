×

Главная   /   Лента новостей
11:57, 9 февраля 2026

Число амнистированных в Азербайджане превысило 15 тысяч

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За полтора месяца 15119 человек попали под объявленную президентом Азербайджана масштабную амнистию, отчитался Минюст.

Как писал "Кавказский узел", исполнение закона об амнистии началось в Азербайджане 22 декабря 2025 года. По данным властей, амнистия, которая затронет около 20 тысяч человек, займет четыре месяца.

15 декабря 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев внес в парламент Акт об амнистии. Инициатива приурочена к объявленному в 2025 году в Азербайджане "Году Конституции и суверенитета" и восстановлению суверенитета страны над всей ее территорией, заявили власти. Парламент принял соответствующий закон. Местные активисты приветствовали инициативу об амнистии, однако отметили, что она не решит проблему политзаключенных.

С 22 декабря 2025 года по 8 февраля под амнистию попали 15 119 человек, сообщает сегодня АПА.

Согласно ответу Минюста на запрос агентства, из числа людей, к которым была применена амнистия, 5148 человек освобождены от дальнейшего лишения свободы, 8914 - от наказаний, не связанных с лишением свободы. Срок наказания 1045 приговоренных к лишению свободы был сокращён на шесть месяцев, еще 12 человек освобождены от уголовной ответственности.

1216 амнистированных были осуждены за преступления, не представляющие большой общественной опасности, 849 – за тяжкие преступления, 13054 - за менее тяжкие, отчитался Минюст.

В числе амнистированных 14 345 мужчин (из них 18 несовершеннолетние), 774 женщины. Исполнение акта об амнистии продолжается, говорится в публикации.

Напомним, к 5 января под амнистию попали и вышли из тюрем 52 политзаключенных, сообщил "Кавказскому узлу" руководитель департамента конфликтов и миграции Института мира и демократии Ариф Юнусов.

Амнистия коснулась лишь 10% от общего числа политзаключенных в Азербайджане, все это верующие, осужденные по надуманным обвинениям на волне обострения отношений с Ираном, которым осталось провести в заключении менее полугода, указали в декабре 2025 года правозащитники.

15 января Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал новый национальный список политзаключенных, включив в него 340 фамилий. За последние четыре месяца число политзаключенных сократилось, это произошло главным образом за счет акта об амнистии. Однако в этот период были продолжены политически мотивированные аресты, указали правозащитники.

Предыдущую масштабную амнистию Ильхам Алиев инициировал в ноябре 2021 года. Амнистия, которая охватит более 15 тысяч человек, не распространится на политзаключенных, предположили тогда правозащитники.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане впервые с начала 2000-х годов превысило 300. В июне 2025 года в обновленном списке было уже 375 человек, а в октябре - 392.

Наибольший прирост заключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: "Кавказский узел"

